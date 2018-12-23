Bursaspor 1 - 1 Evkur Yeni Malatyaspor (Maç özeti)

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Bursaspor ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Bursaspor, 45. dakikada Umut Nayır'ın attığı rövaşata golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Yeni Malatyaspor, 46. dakikada Guilherme ile skoru eşitlemeyi başardı.

Bursaspor'da Aytaç Kara, 90+9'da penaltı kaçırdı.

Bu sonucun ardından Yeni Malatyaspor puanını 29'a yükseltti ve ilk devreyi üçüncü sırada kapattı. Bursaspor ise araya 21 puan ile gitti.

Bursaspor, ikinci yarının ilk maçında sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Yeni Malatyaspor ise evinde Göztepe ile karşılaşacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

12. dakikada Tunay’ın sağ kanattan içeriye ortaladığı topta Umut Nayir’in kafa vuruşunu kaleci Farnolle iki hamlede kontrol etti.

39. dakikada sağ çaprazdan ceza sahası içerisine giren Aleksic’in şutu yandan auta çıktı.

45. dakikada Umut Meraş'ın sol kanattan ortasında Malatya savunmasının uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Umut Nayir, röveşatayla ağlara gönderdi. 1-0