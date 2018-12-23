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Bursaspor 1 - 1 Evkur Yeni Malatyaspor (Maç özeti)

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 23.12.2018 18:15 | Son Güncelleme

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Mücadele 1-1 sona ererken Bursaspor'da Aytaç Kara, 90+9'da kazanılan penaltı vuruşunda topu direğe nişanladı ve yeşil-beyazlıların galibiyet fırsatını tepmesine neden oldu.

Bursaspor 1 - 1 Evkur Yeni Malatyaspor (Maç özeti)

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Bursaspor ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Bursaspor, 45. dakikada Umut Nayır'ın attığı rövaşata golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Yeni Malatyaspor, 46. dakikada Guilherme ile skoru eşitlemeyi başardı.

Bursaspor'da Aytaç Kara, 90+9'da penaltı kaçırdı.

Bu sonucun ardından Yeni Malatyaspor puanını 29'a yükseltti ve ilk devreyi üçüncü sırada kapattı. Bursaspor ise araya 21 puan ile gitti.

Bursaspor, ikinci yarının ilk maçında sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Yeni Malatyaspor ise evinde Göztepe ile karşılaşacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

12. dakikada Tunay’ın sağ kanattan içeriye ortaladığı topta Umut Nayir’in kafa vuruşunu kaleci Farnolle iki hamlede kontrol etti.
39. dakikada sağ çaprazdan ceza sahası içerisine giren Aleksic’in şutu yandan auta çıktı.
45. dakikada Umut Meraş'ın sol kanattan ortasında Malatya savunmasının uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Umut Nayir, röveşatayla ağlara gönderdi. 1-0

İkinci yarı

46. dakikada Adem’in ara pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Guilherme düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi. 1-1
53. dakikada Aytaç’ın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Barış’ın şutu yandan auta çıktı.
66. dakikada Umut Meraş’ın kafayla indirdiği topta Latovlevici’nin sol çaprazdan vuruşu ağlarla buluştu. Müsabakanın hakemi VAR’a giderek golü iptal etti.
80. dakikada Umut Meraş’ın sol kanattan ortaladığı topta penaltı noktası üzerinden Aytaç’ın uçak kafa vuruşu üstten auta çıktı.
87. dakikada Guilherme hakeme itirazdan dolayı ikinci sarı karttan oyundan atıldı.
89. dakikada Barış sağ kanattan ortaladığı topu kaleci Farnolle elinden kaçırdı. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Aytaç’ın şutu üstten auta çıktı.
90. dakikada Çağatay'ın sağ kanattan ortaladığı topta Mina'nın Umut Nayir'i düşürmesiyle VAR'a giden maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Aytaç'ın vuruşunda top direkten geri geldi.

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye
Hakemler: Bülent Yıldırım xx, Asım Yusuf Öz xx, Yusuf Bozdağan xx
Bursaspor: Muhammed Şengezer xx, Barış Yardımcı xx, Santiago Vergini xx, Aurelien Chedjou xxx, Umut Meraş xxx, Stephane Badji xx, Aytaç Kara xx, Tunay Torun xx (Allano Lima dk. 76 xx), Henri Saivet xx (Çağatay Yılmaz dk. 90 ?), Iasmin Latovlevici xxx, Umut Nayir xxx
Evkur Yeni Malatyaspor: Fabien Farnolle, Issam Chebake xx, Arturo Mina xx, Murat Akça xx, Erkan Kaş xx, Murat Yıldırım xx, Mitchell Donald xx, Danijel Aleksic xx (Ahmet Ildız dk. 81 ?), Guilherme xx, Adem Büyük xx (Rahman Buğra Çağıran dk. 90 ?), Eren Tozlu x (Khalid Boutaib dk. 63 xx)
Goller: Umut Nayir (dk. 45) (Bursaspor), Guilherme (dk. 46) (Evkur Yeni Malatyaspor)
Sarı kartlar: Aytaç Kara (Bursaspor), Fabien Farnolle (Evkur Yeni Malatyaspor)
Kırmızı kart: Guilherme (dk. 87) (Evkur Yeni Malatyaspor)

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