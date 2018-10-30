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Bursaspor 1 - 2 1461 Trabzon

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HABERLERİ  | 30.10.2018 23:11 | Son Güncelleme

TFF 3. Lig ekiplerinden 1461 Trabzon, Bursaspor'u uzatma dakikaları sonunda 2-1 mağlup etti ve Ziraat Türkiye Kupası'nda tur atladı.

Bursaspor 1 - 2 1461 Trabzon

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda 1461 Trabzon, normal süresi 1-1 tamamlanan maçta, uzatma dakikalarında bulduğu golle Bursaspor'u 2-1 mağlup etti ve 5. tura yükseldi.

BURSASPOR 1 - 2 1461 TRABZON

STAT: Bursa Büyükşehir Belediye
HAKEMLER: Koray Gençerler, Candaş Elbil, Gökmen Baltacı

BURSASPOR: Muhammed Şengezer, Burak Kapacak, Vergini, Furkan Emre Ünver, Onur Atasayar (Dk. 91 Tunay Torun), Ramazan Keskin (Dk. 46 Stancu) (Dk. 91 Barış Yardımcı), Badji, Lima, Furkan Soyalp, Yusuf Erdoğan (Dk. 46 Latovlevici), Umut Nayir
1461 TRABZON: Bahadır Han Güngördü, Serkan Asan, Yunus Emre Çakır, İsmail Karakaş, Sami Can Özkan, Furkan Tütüncü (Dk. 90 Doğukan Öksüz), Bekir Can Kara, Hüseyin Onur Kaçar (Dk. 67 Safa Kınalı), Yağızcan Erdem, Ahmet Eren (Dk. 79 Batuhan Calap), Burak Temir (Dk. 119 Ferhat Katipoğlu)

GOLLER: Dk. 21 Umut Nayir (Bursaspor), Dk. 29 Vergini (Kendi kalesine), Dk. 117 Safa Kınalı (1461 Trabzon)
SARI KART: Dk. 102 Burak Temir (1461 Trabzon)

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Anahtar Kelimeler:
Bursaspor - 1461 Trabzon Ziraat Türkiye Kupası

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