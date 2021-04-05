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Bursaspor: 1 - Altay: 3 | Maç Sonucu

05.04.2021 21:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF 1. Lig'in 28. hafta maçında Altay, Bursaspor'u deplasmanda 3-1 mağlup etti.

Bursaspor: 1 - Altay: 3 | Maç Sonucu

TFF 1. Lig'de 28. haftanın kapanış maçında Altay, deplasmanda Bursaspor ile karşı karşıya geldi.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan mücadeleyi Altay 3-1 kazandı.

İzmir temsilcisine galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Marco Paixao, 51'de Erhan Çelenk ve 90+5'te kendi kalesine Aykut Akgün kaydetti. Bursaspor tek golünü ise 90+4'de Batuhan Kör attı.

Bu sonuçla ligde üst üste 5. galibiyetini alan Altay, puanını 53'e yükseltti ve 3. sıraya yerleşti.

Sahasında aldığı mağlubiyetle 2 maçlık kazanma serisi son bulan Bursaspor ise 40 puanla 9. sırada kaldı.

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