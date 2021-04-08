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Bursaspor 11 maçta yine 13 puan topladı

08.04.2021 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF 1. Lig’de mücadele eden Bursaspor, sezonun ilk yarısında çıktığı ilk 11 maçta 13 puan toplarken, aynı ekiplerle oynadığı ikinci yarı karşılaşmalarından da aynı puanı elde etti. Yeşil-beyazı takım sadece Adanaspor’u her iki maçta da yenerken, Giresunspor, Menemenspor ve Altay’dan puan çıkartamadı.

Bursaspor 11 maçta yine 13 puan topladı

TFF 1. Lig’in 28. haftasında Altay’a 3-1 mağlup olan Bursaspor’da moraller bozuldu. Yeşil-beyazlı takım, sezonun ikinci yarısında da beklenen yükselişi yapamadı.

Sezonun ilk 11 haftalık diliminde 13 puan toplayan Bursa ekibi, ikinci yarıda da aynı ekiplerle yaptığı maçlardan yine 13 puan elde etti. Bu sezon 11 takım ile iki kez karşı karşıya gelen Bursaspor, Adanaspor’dan 6, Ankaraspor’dan 4, Adana Demirspor, Altınordu, Balıkesirspor, Akhisarspor ve Boluspor’dan 3, Tuzlaspor’dan ise 2 puan kazandı. Giresunspor, Menemenspor ve Altay’dan ise her iki maçta da puan çıkartamadı.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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