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Bursaspor 3 puana odaklandı

BURSASPOR HABERLERİ  | 25.10.2018 10:40 | Son Güncelleme

Bursaspor, Aytemiz Alanyaspor maçını kazanarak üst sıralara tırmanmak istiyor.

Bursaspor 3 puana odaklandı

Yeşil-beyazlılar, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasının açılış maçında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak. Ligde oynadığı 9 maçta 9 puan toplayan Bursaspor, 13. sırada yer alıyor. Alanyaspor ise, 12 puanla 11. sırada kendisine yer buldu.

5. randevu

Öte yandan iki takım ligde 5. kez karşı karşıya gelecek. Bu zamana kadar oynanan 4 maçta her iki takımda 2'şer kez galip geldi. Bu maçlara timsah, 7 kez gol sevinci yaşarken, Alanyaspor ise 8 kez ağları havalandırdı.

Saivet ve Shehu yok

Bursaspor'da sakatlıkları süren Henri Saivet ve Abdullahi Shehu, Alanyaspor maçlarına takımlarını yalnız bırakacak. Ayrıca yeşil-beyazlı takımda Aytaç Kara ve Allano Lima sarı kart sınırında bulunuyor. Bu iki oyuncu sarı kart gördüğü takdirde zorlu Trabzonspor deplasmanında takımını yalnız bırakacak.

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Anahtar Kelimeler:
Bursaspor Spor Toto Süper Lig Aytemiz Alanyaspor

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