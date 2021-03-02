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Bursaspor, Ali Akman'ın sözleşmesini feshettiğini TFF'ye bildirdi

02.03.2021 15:08 | Son Güncelleme:
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Bursaspor, Ali Akman'ın sözleşmesini feshettiğini TFF'ye bildirdi

Bursaspor, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve Eintracht Frankfurt ile sözleşme imzaladıktan sonra kadro dışı bırakılan Ali Akman'ın sözleşmesini feshetti.

TFF 1'inci Lig'de bu sezon ortaya koyduğu performansla dikkat çeken Ali Akman, ara transfer döneminin son günlerinde Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintrach Frankfurt takımı ile anlaşması nedeniyle Bursaspor'da süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştı.

Bu gelişmenin ardından Bursaspor Kulübü, oyuncuyla bir görüşme gerçekleştirerek sözleşmenin feshedilmesine karar verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) internet sitesinde yer alan bilgilere göre Ali Akman'ın sözleşmesinin 1 Mart 2021 tarihi itbariyle karşılıklı feshedildiği ortaya çıktı.

18 MAÇTA 10 GOL, 3 ASİST

2002 doğumlu başarılı forvet Ali Akman, bu sezon Bursaspor formasıyla Spor Toto 1. Lig'de çıktığı 18 maçta 10 gol, 3 asistlik performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekmişti.

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