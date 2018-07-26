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Bursaspor Allano Lima için kulübü Estoril ile anlaşmaya vardı!

BURSASPOR HABERLERİ  | 26.07.2018 20:42 | Son Güncelleme

Bursaspor, Jani Atanasov, Staphane Badji ve Aytaç Kara'nın ardından Allano Lima'yı kadrosuna katıyor. Yeşil-beyazlı kulüp 23 yaşındaki genç oyuncunun 1 yıllığına kiralanması için kulübü Estoril ile anlaştı.

Bursaspor Allano Lima için kulübü Estoril ile anlaşmaya vardı!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, prensip anlaşmasına vardığı Portekiz'in Estoril takımından Allano Lima'yı Bursa'ya davet etti.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 23 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusunun transferi için kendisi ve kulübüyle prensip anlaşmasına varıldı.

Transferdeki son detayları görüşmek için Bursasporlu yöneticiler tarafından Bursa'ya davet edilen genç oyuncunun, kente gelmek üzere Portekiz'den yola çıktığı bildirildi.

Allano Lima'nın yarın Bursa'da yapılacak görüşmenin ardından yeşil-beyazlı takımla sözleşme imzalaması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Bursaspor Allano Lima

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