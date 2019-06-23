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Bursaspor'da Hayri Yazıcı başkan adaylığından vazgeçti

BURSASPOR HABERLERİ  | 23.06.2019 11:44 | Son Güncelleme

Bursaspor Kulübü'nde başkanlığa aday olma kararı alan Hayri Yazıcı, 'tüzük değişiklik taleplerinin mahkemeye taşınma iddiası' üzerine kulübü kaosa sürüklememe düşüncesiyle aday olmayacağını açıkladı.

Bursaspor'da Hayri Yazıcı başkan adaylığından vazgeçti

Bursaspor Kulübü'nde bugün saat 11.00'de Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda gerçekleşecek Olağanüstü Genel Kurul öncesinde dün Bursa'ya gelen Hayri Yazıcı, gece yarısına dek süren bir dizi görüşmeler gerçekleştirdi. İlk gelen bilgilerde başkanlığa adaylığını koyacak Yazıcı, daha sonra yaşanan gelişmeler üzerine başkanlığa aday olmayacağını duyurdu.

Hayri Yazıcı, başkanlığa aday olmamasını gerekçeleriyle birlikte açıklayarak, şu ifadelere yer verdi:

"Şahsıma yöneltilen yoğun talep üzerine bugün tüm planlarımı iptal ederek Bursa'ya geldim. Tüm camianın birleşmesi adına dostlarımla bir dizi görüşmeler yaptım. Fakat gece yarısında tarafımıza ulaşan duyumlarda, mevcut başkan adayının tüzük değişiklik talebimizi mahkemeye taşıma iddiası kulübümüzü içinden çıkılamayacak bir duruma ve kaosa sürükleyecekti. Geçmiş dönemlerde de aynı arkadaşın kulübümüzün itibarını mahkeme kapılarında yok ettiğini de hep beraber tecrübe etmiştik. Camiaya ağabeylik yapmak, bir araya getirip birlikteliği sağlamak için çıktığımız bu yolda kulübümüzün daha da sıkıntılı bir sürece girmesine sebep olan kişi olmamak adına, tarafıma gelen talepleri üzülerek karşılayamıyorum. Bu süreçte bana destek olan arkadaşlarıma, bu kutsal göreve beni layık gören, destek mesajlarını ulaştıran tüm taraftarlarımıza teşekkür ederim."

Bu gelişmenin ardından Mesut Mestan, başkanlığa tek aday isim olarak kongrede yer alacak.

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Bursaspor Spor Toto Süper Lig Hayati Yazıcı

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