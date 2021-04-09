SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. TFF 1. Lig
  4. Bursaspor'da İsmail Çokçalış’ın çapraz bağları koptu

Bursaspor'da İsmail Çokçalış’ın çapraz bağları koptu

09.04.2021 07:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altay maçında sakatlanan Bursaspor’un genç futbolcusu İsmail Çokçalış’ın çapraz bağlarının koptuğu ve sahalardan en az 6 ay uzak kalacağı bildirildi. 21 yaşındaki futbolcunun birkaç gün içinde ameliyat olması bekleniyor.

Bursaspor'da İsmail Çokçalış’ın çapraz bağları koptu

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’un genç futbolcusu İsmail Çokçalış’tan kötü haber geldi. Altay maçında sakatlanan 21 yaşındaki futbolcunun, ön çapraz bağlarının koptuğu ve 6 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

606

Bugün yapılan kontrollerin ardından bağlarının koptuğu tespit edilen İsmail Çokçalış’ın birkaç gün içinde ameliyat edileceği belirtildi. Genç oyuncu bu sezon gösterdiği performansla birçok takımın transfer listesine girmişti.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAFLAR: DHA / İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Bursaspor 11 maçta yine 13 puan topladıBursaspor 11 maçta yine 13 puan topladı
En güzel Galatasaray sözleriEn güzel Galatasaray sözleri
Anahtar Kelimeler:
Altay Bursaspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İngiltere sürü bağışıklığına giriyor!

İngiltere sürü bağışıklığına giriyor!

'Vakalar artacak' diyerek açıkladı: Tam kapanma olmalı

'Vakalar artacak' diyerek açıkladı: Tam kapanma olmalı

Simone Inzaghi Kovid-19'a yakalandı

Simone Inzaghi Kovid-19'a yakalandı

CSKA Moskova, Dyshawn Pierre'in peşinde!

CSKA Moskova, Dyshawn Pierre'in peşinde!

İşte G.Saray - Trabzonspor derbisinin tarihi

İşte G.Saray - Trabzonspor derbisinin tarihi

G.Saray'a bir başkan adayı daha

G.Saray'a bir başkan adayı daha

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

'Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmiştim'

'Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmiştim'

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Galatasaray yeni sezonun ilk bombasını patlattı

Galatasaray yeni sezonun ilk bombasını patlattı

İtalya - Türkiye karşılaşması seyircili oynanacak!

İtalya - Türkiye karşılaşması seyircili oynanacak!

Süper Lig devine Talisca ve Vısca!

Süper Lig devine Talisca ve Vısca!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.