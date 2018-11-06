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Bursaspor'da kaptan Ertuğrul'dan taraftarlara çağrı

BURSASPOR HABERLERİ  | 06.11.2018 11:53 | Son Güncelleme

Bursaspor'un kaptanı Ertuğrul Ersoy, pazar günü oynanacak Kasımpaşa maçı öncesinde taraftarlara çağrıda bulundu.

Bursaspor'da kaptan Ertuğrul'dan taraftarlara çağrı

Yeşil-beyazlı takımın kaptanı Ertuğrul Ersoy, pazar günü oynanacak Kasımpaşa maçı öncesinde taraftarlara çağrıda bulundu. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Ertuğrul Ersoy, "Bu hafta itibari ile camiamızın hak ettiği yerlere ulaşması için kazanmaya başlama zamanı. Sadece emin olduğumuz bir şey var o da, sizler tribünlerdeyken bizlerin sahada kendimizi daha güçlü hissediyor olmamız. Sizlerle birlikte 12 kişiyiz" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Bursaspor Spor Toto Süper Lig ertuğrul ersoy Kasımpaşa

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