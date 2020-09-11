Bursaspor’da sezon başlangıcı sendromu!

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, pazar günü saat 16.30’da Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda Adana Demirspor’u konuk edecek. Bu karşılaşmayla yeni sezona da merhaba diyecek olan yeşil-beyazlılar, son 7 yıldır başlangıç maçlarında iyi skorlar elde edemiyor.

Geçen sezon Fatih Karagümrük maçıyla start veren Bursaspor, genç ağırlıklı bir kadroyla sahaya çıkmış ve mücadeleden 3-1 mağlup ayrılmıştı. 2018-2019 sezonunda Süper Lig’de mücadele eden Timsahlar, Fenerbahçe’ye 2-1, bir önceki sezon ise Başakşehir’e 1-0 mağlup olmuştu.

Bursaspor bu sürede tek galibiyetini 2016-2017’de Adana Demirspor’a karşı almış ve rakibini 2-1 yenmişti. Daha sonra sırasıyla Trabzonspor’a 1-0, Galatasaray’a 2-0 ve Eskişehirspor’a da 2-0 mağlup olarak sezona başlayan Bursaspor, bu sendromu pazar günkü maçla birlikte atlatmak istiyor.

Bursaspor'un son 7 sezondaki ilk maç performansları şu şekilde:

2019-2020

Fatih Karagümrük - Bursaspor: 3-1

2018-2019

Fenerbahçe - Bursaspor: 2-1

2017-2018

Başakşehir - Bursaspor: 1-0

2016-2017

Adanaspor - Bursaspor: 1-2

2015-2016

Trabzonspor - Bursaspor: 1-0

2014-2015

Bursaspor - Galatasaray: 0-2

2013-2014

Eskişehirspor - Bursaspor: 2-0

