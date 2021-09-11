Bursaspor’dan ayrılan Özer Hurmacı boşta kaldı

Bursaspor’da 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında forma giyen Özer Hurmacı, yeşil-beyazlı takımdan ayrıldıktan sonra takım bulamadı.

35 yaşındaki futbolcu, Bursaspor formasıyla 45 maça çıkmış ve 6 gol, 4 asistlik performans göstermişti. Bursaspor Kulübü’nün yeni sezonda düşünmediği tecrübeli oyuncu, transfer döneminde beklediği teklifleri alamayınca boşta kaldı.

100 bin Euro’luk piyasa değeri olan Özer Hurmacı’nın gelecekle ilgili nasıl bir hamle yapacağı merak konusu.

KAYNAK: İHA

FOTOĞRAF: İHA

