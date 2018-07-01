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Bursaspor’dan Eren Derdiyok hamlesi

BURSASPOR HABERLERİ  | 01.07.2018 13:16 | Son Güncelleme

Transfer çalışmalarına hız veren Bursaspor’da, Eren Derdiyok ismi ön plana çıktı.

Bursaspor’dan Eren Derdiyok hamlesi

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Bursaspor’da, sürpriz bir isim gündeme geldi. İlk etapta bir orta saha, iki forvet transferi yapmayı planlayan yeşil-beyazlılarda, Galatasaray forması giyen golcü oyuncu Eren Derdiyok’un da listede olduğu öne sürüldü. Bursasporlu idarecilerin, geçen sezon sarı-kırmızılı forma ile ligde çıktığı 19 maçta 3 gol, 2 asistlik performans sergileyen ve Galatasaray ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki oyuncunun transferi için nabız yokladığı bildirildi.

Stephane Badji transferinde son aşamaya gelen yeşil-beyazlıların, Beşiktaş’tan Vagner Love, Hull City ile sözleşmesi sona eren Uruguaylı golcü Abel Hernandez ve Portekiz'in Sporting Lizbon kulübü ile sözleşmesi sona eren Kosta Rika Milli Takımı'nın kaptanı Bryan Ruiz ile de temas halinde olduğu belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Bursaspor eren derdiyok Galatasaray

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