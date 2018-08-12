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Bursaspor'dan taraftarına yönelik yapılan saldırıya dair yeni açıklama geldi

BURSASPOR HABERLERİ  | 12.08.2018 19:05 | Son Güncelleme

Süper Lig’in ilk haftasında Bursaspor’un dün deplasmanda oynadığı Fenerbahçe müsabakasında bazı yeşil-beyazlı taraftarlar, emniyet mensupları tarafından darp edilmişti. Taraftarların cep telefonu kameralarına da yansıyan görüntülerin ardından olayın sorumlusu olduğu tespit edilen komiser yardımcısının açığa alındığı açıklanmıştı. Yaşanan olaylara ilişkin Bursaspor Kulübü, resmi internet sitesi aracılığıyla açıklama yayınladı.

Bursaspor'dan taraftarına yönelik yapılan saldırıya dair yeni açıklama geldi

Bursaspor Kulübü, Fenerbahçe maçında yaşanan yeşil beyazlı taraftarlara yönelik darp ile ilgili olarak açıklama yayınladı.

Yeşil beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"Fenerbahçe maçının ilk yarısı oynanırken tarafımıza ulaştırılan görüntü ve bilgiler eşliğinde bazı taraftarlarımızın darp edildikleri ve gözaltına alındıkları konusunda haberdar edildikten sonra hemen hareket geçilmiş ve maç boyunca siyasi ve idari olarak üst düzeyde temaslar gerçekleştirilmiştir. Başta Milletvekillerimiz, İl Başkanımız ve Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere yöneticilerimiz, olayın gerçekleşmesinin ardından ilk olarak İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ile temas kurmuş ve sayın Çalışkan'ın yetkilendirdiği müdür yardımcısıyla görüntüler izlenmek suretiyle darp olayının sorumluları tespit edilmiştir. Gece geç saatlerde olayın sorumlusu komiser yardımcısının görevden alındığı tarafımıza bildirilmiştir. Ayrıca darp sonucu hastaneye sevk edilen taraftarlarımızın tedavisi takip edilirken gözaltına alınan taraftarlarımızın serbest bırakılmasına ilişkin yaptığımız girişimler de olumlu sonuçlanmıştır. Maçın bitimiyle birlikte taraftarımızın güvenli bir şekilde stattan ayrılışının sağlanması adına siyasilerimiz ve yöneticilerimiz sahaya inerek deplasman tribününe gidilmiş ve yetkililerle birlikte süreç titizlikle takip edilmiş, ilgili yönetici arkadaşlarımız da taraftarlarımıza refakat etmişlerdir. Son derece üzücü gelişmelerin yaşandığı sırada Bursa ve Bursaspor adına birlikte hareket eden ve olaya her yönüyle müdahil olan Milletvekilimiz Refik Özen, İl Başkanımız Ayhan Salman, Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş ve yönetici arkadaşlarımıza hassasiyet ve gayretleri için teşekkür ediyor, taraftarlarımıza geçmiş olsun diliyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
Bursaspor taraftar Spor Toto Süper Lig

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