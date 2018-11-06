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Bursaspor Diafra Sakho gole hasret

BURSASPOR HABERLERİ  | 06.11.2018 11:15 | Son Güncelleme

Bursaspor'un Senegalli golcü Diafra Sakho, 6 maçtır fileleri havalandıramıyor. Yıldız futbolcu yeşil beyazlı takımda golcü futbolcu Diafra Sakho sessizliğe büründü

Bursaspor Diafra Sakho gole hasret

Sezon başında takıma katılan ve kısa sürede herkesin takdirini toplayan Sakho, son maçlarda golü unuttu. Yeşil-beyazlı takımda çıktığı ilk 2 maçta 2 gol sevinci yaşayan Sakho, daha sonra attığı 3 gol VAR'a takıldı. 4. haftada oynanan Beşiktaş maçında beraberliği getiren golü atan Sakho, bir sonraki hafta da Rizespor filelerini havalandırmıştı. Takıma katıldıktan sonra bir tek Aytemiz Alanyaspor maçını kaçıran Sakho, Trabzonspor müsabakasında da yerini aldı. 6 maçtır fileleri havalandıramayan Sakho, pazar günü oynanacak Kasımpaşa maçında bu hasretini gidermek istiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Diafra Sakho Spor Toto Süper Lig Bursaspor

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