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Bursaspor, Erzurum'da yıkıldı

23.08.2021 21:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurumspor, Bursaspor'u Novikovas'ın 85'de attığı golle 2-1 mağlup etti.

Bursaspor, Erzurum'da yıkıldı

1.Lig'in 2. haftasında BB Erzurumspor ile Bursaspor karşı karşıya geldi. Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Bursaspor'da Emirhan Aydoğan, 37. dakikada penaltı vuruşundan faydalanamadı. BB Erzurumspor, 58. dakikada Aykut Akgün'ün kendi kalesine attığı golle öne geçti. Bursaspor, 66. dakikada Reagy Ofosu'nun golüyle eşitliği sağladı. Erzurumspor'a galibiyeti getiren golü 85'te Novikovas attı.

Bu sonucun ardından Bursaspor 1 puanda kalırken, BB Erzurumspor ise 3 puana yükseldi.

Bursaspor, gelecek hafta Eyüpspor'u ağırlayacak. BB Erzurumspor ise sahasında Bandırmaspor'u konuk edecek.

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Bursaspor
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