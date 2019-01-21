SPOR

Bursaspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi Hüseyin Göçek oldu

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 21.01.2019 16:11 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 18. oynanacak Bursaspor Fenerbahçe karşılaşmasının VAR hakemi belli oldu. Kritik mücadelede VAR görevi, Hüseyin Göçek'in oldu.

Bursaspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi Hüseyin Göçek oldu

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Bursaspor, bu akşam evinde Fenerbahçe ile karşılaşacak. Saat 20.00'de başlayacak mücadelede Cüneyt Çakır düdük çalacak.

Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

VAR HAKEMİ GÖÇEK OLDU

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak bu zorlu müsabakanın VAR hakemi ise Hüseyin Göçek oldu. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bulunan VAR merkezinde AVAR olarak da Barış Şimşek yer alacak.

KASIMPAŞA - RİZE MAÇINDA GÖREV FIRAT AYDINUS'UN

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Kasımpaşa, bu akşam evinde Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Saat 20.00'de başlayacak mücadelede Mustafa Öğretmenoğlu düdük çalacak. Öğretmenoğlu'nun yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Murat Ergin Gözütok yapacak.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak müsabakanın VAR hakemi de Fırat Aydınyus oldu. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bulunan VAR merkezinde AVAR olarak da Serkan Çınar yer alacak.

Kasımpaşa-Rizespor mücadelesinin VAR'ı Fırat Aydınus, dün akşam Trabzonspor'un evinde Medipol Başakşehir'e 4-2 kaybettiği maçta da aynı görevde bulunmuştu.

PARTNER Sadece 19 kilometre uzakta! 5 bin yıldır orada üretiliyor Sadece 19 kilometre uzakta! 5 bin yıldır orada üretiliyor
Erzurum'da gündem YatabareErzurum'da gündem Yatabare
Başakşehir kaldığı yerden! Trabzon'u yıktılarBaşakşehir kaldığı yerden! Trabzon'u yıktılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe Bursaspor hüseyin göçek VAR

En Çok Okunan Haberler

'Erdoğan'ı ikna etti, Binali Yıldırım istifa edecek!'

'Erdoğan'ı ikna etti, Binali Yıldırım istifa edecek!'

Böyle uyardı: Sayın Erdoğan... Yeni saldırı geliyor

Böyle uyardı: Sayın Erdoğan... Yeni saldırı geliyor

G.Saray'da forvette mutlu son

G.Saray'da forvette mutlu son

G.Saray'da Fatih Terim depremi!

G.Saray'da Fatih Terim depremi!

G.Saray için sağlık kontrolünden geçecek!

G.Saray için sağlık kontrolünden geçecek!

Serdar Aziz için F.Bahçe'yi açıkladı!

Serdar Aziz için F.Bahçe'yi açıkladı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Süper Lig ekibinden 3 transfer birden!

Süper Lig ekibinden 3 transfer birden!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Türk futbolu bu takası konuşacak!

Türk futbolu bu takası konuşacak!

Arda Turan'a büyük şok!

Arda Turan'a büyük şok!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursaspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi Hüseyin Göçek oldu

Bursa - F.Bahçe maçında VAR Göçek'in

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Yatabare'yi gündemine aldı

Erzurum'da gündem Yatabare

Başakşehir kaldığı yerden! Trabzon'u yıktılar

Başakşehir kaldığı yerden! Trabzon'u yıktılar

Aytemiz Alanyaspor 2 - 0 Demir Grup Sivasspor

Alanya 4 maç sonra kazandı

Fenerbahçe ve Başakşehir'in dev takas pazarlığı

Fenerbahçe ve Başakşehir'in dev takas pazarlığı

Rıdvan Dilmen'den İstiklal Marşı eleştirisi

Rıdvan Dilmen'den İstiklal Marşı eleştirisi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.