Geceye damga vuran pozisyon için flaş açıklama!

Merkez Hakem Kurulu (MHK), Galatasaray'ın Bursaspor maçında attığı üçüncü gol öncesi yaşanan ofsayt tartışmalarıyla ilgili olarak bilgi kirliliğinin önüne geçmek için bir açıklama yayımladı.
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamada, "Bursaspor ile Galatasaray arasında oynanan müsabakanın 62. dakikasında misafir takımın kazanmış olduğu üçüncü gol öncesinde, herhangi bir ofsayt ihlali olup olmadığı hususunda yapılan VAR incelemesi ve görevli VAR hakemi tarafından çizilerek ekrana getirilen ofsayt çizgileri ile ilgili olarak, yazılı, görüntülü ve sosyal medyada yer alan ve doğru olmayan yorumlar ve oluşan bilgi kirliliği nedeniyle açıklama yapılması gereği duyulmuştur." denildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Futbol Oyun Kuralları Kitabı'nda, 11. kural, ofsayt ihlalini açıklarken, 'Ofsayt pozisyonundaki bir oyuncu, takım arkadaşının topla oynadığı veya dokunduğu anda sadece aktif oyuna dahil olduğu gerekçesi ile aşağıdaki durumlarda ofsayt olarak cezalandırılır' demekte ve 'Top ile oynanan veya topa dokunulan ilk temas anı kullanılmalıdır' ibaresi yer almaktadır. Dolayısıyla, Bursaspor-Galatasaray müsabakasının 62. dakikasında misafir takımın kazanmış olduğu üçüncü gol öncesi yapılan VAR incelemesi ve çizilen ofsayt çizgilerinde, görevli VAR hakemi tarafından VAR Protokolü ve Futbol Oyun Kuralları Kitabı'na uygun olarak 'topa ilk temas anı' ölçü alınmış ve doğru bir uygulama yapılmıştır."
NOT: Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.
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