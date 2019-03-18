SPOR

Geceye damga vuran pozisyon için flaş açıklama!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 18.03.2019 17:37 | Son Güncelleme

MHK, Bursaspor - Galatasaray maçının 62. dakikasında yaşanan ve kamuoyunda tartışma yaratan pozisyonla alakalı flaş bir açıklama yaptı. MHK, pozisyonda Futbol Oyun Kuralları Kitabı'nda yazan ilgili maddeyi baz aldıklarını ve verilen kararın doğru olduğunu ifade etti.

Geceye damga vuran pozisyon için flaş açıklama!

Merkez Hakem Kurulu (MHK), Galatasaray'ın Bursaspor maçında attığı üçüncü gol öncesi yaşanan ofsayt tartışmalarıyla ilgili olarak bilgi kirliliğinin önüne geçmek için bir açıklama yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamada, "Bursaspor ile Galatasaray arasında oynanan müsabakanın 62. dakikasında misafir takımın kazanmış olduğu üçüncü gol öncesinde, herhangi bir ofsayt ihlali olup olmadığı hususunda yapılan VAR incelemesi ve görevli VAR hakemi tarafından çizilerek ekrana getirilen ofsayt çizgileri ile ilgili olarak, yazılı, görüntülü ve sosyal medyada yer alan ve doğru olmayan yorumlar ve oluşan bilgi kirliliği nedeniyle açıklama yapılması gereği duyulmuştur." denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbol Oyun Kuralları Kitabı'nda, 11. kural, ofsayt ihlalini açıklarken, 'Ofsayt pozisyonundaki bir oyuncu, takım arkadaşının topla oynadığı veya dokunduğu anda sadece aktif oyuna dahil olduğu gerekçesi ile aşağıdaki durumlarda ofsayt olarak cezalandırılır' demekte ve 'Top ile oynanan veya topa dokunulan ilk temas anı kullanılmalıdır' ibaresi yer almaktadır. Dolayısıyla, Bursaspor-Galatasaray müsabakasının 62. dakikasında misafir takımın kazanmış olduğu üçüncü gol öncesi yapılan VAR incelemesi ve çizilen ofsayt çizgilerinde, görevli VAR hakemi tarafından VAR Protokolü ve Futbol Oyun Kuralları Kitabı'na uygun olarak 'topa ilk temas anı' ölçü alınmış ve doğru bir uygulama yapılmıştır."

NOT: Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.

D14SFEuW0AEumso

PARTNERSeren Serengil’den ‘dolandırıldım' şikâyetiSeren Serengil’den ‘dolandırıldım' şikâyeti
Yılmaz Vural'dan çok konuşulacak kararYılmaz Vural'dan çok konuşulacak karar
Spor camiasından 18 Mart paylaşımlarıSpor camiasından 18 Mart paylaşımları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Bursaspor mhk Spor Toto Süper Lig

En Çok Okunan Haberler

Hollanda'da silahlı saldırı: 3 kişi öldü!

Hollanda'da silahlı saldırı: 3 kişi öldü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düşmana mezar etmekten çekinmeyiz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düşmana mezar etmekten çekinmeyiz!

Cristiano Ronaldo'ya büyük şok

Cristiano Ronaldo'ya büyük şok

Milos Krasic'ten olay itiraf: Hayatımın hatası

Milos Krasic'ten olay itiraf: Hayatımın hatası

David Ospina ölümden döndü

David Ospina ölümden döndü

Yılmaz Vural'dan çok konuşulacak karar

Yılmaz Vural'dan çok konuşulacak karar

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Küfür iddiası Aydınus'u yaktı!

Küfür iddiası Aydınus'u yaktı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

F.Bahçe'den derbide tarihi geri dönüş!

F.Bahçe'den derbide tarihi geri dönüş!

Derbiye saatler kala Şenol Güneş'ten flaş karar!

Derbiye saatler kala Şenol Güneş'ten flaş karar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Geceye damga vuran pozisyon için flaş açıklama!

Geceye damga vuran pozisyon için flaş açıklama!

Yılmaz Vural'dan çok konuşulacak karar

Yılmaz Vural'dan çok konuşulacak karar

Spor camiasından 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü paylaşımları

Spor camiasından 18 Mart paylaşımları

Rıdvan Dilmen'den hakemlere şok sözler!

Rıdvan Dilmen'den hakemlere şok sözler!

Bursaspor 2 - 3 Galatasaray

Bursa'da 'Aslan' gibi geri dönüş

Galatasaray'da Luyindama ve Ndiaye, Yeni Malatyaspor maçında cezalı

G.Saray'a çifte şok!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.