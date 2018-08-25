Bursaspor, Kamil Grosicki ile anlaştı!

Bursaspor’da transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Yeşil- Beyazlılar, büyük ölçüde anlaşmaya vardığı forvet Mbokani’ye yarın imza attırmayı planlarken bir bomba da 10 numara mevkiinde patlıyor.

Timsah, ülkemizde 2011-2014 yılları arasında forma giyen Kamil Grosicki’yle el sıkıştı. Son olarak Hull City forması giyen başarılı oyuncunun kendisiyle ve kulübüyle yapılan görüşmelerden olumlu sonuç alındı.

Transferin birkaç güne kadar resmiyet kazanması beklenirken oyuncunun maliyeti ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Kanatlarda da oynayabilen Grosicki’yi özellikle 10 numara pozisyonunda değerlendirmek isteyen teknik direktör Samet Aybaba’nın bu transferde çok ısrarcı olduğu bildirildi.

SİVAS'TAN SONRA COŞTU

Sivasspor’dan Fransa’nın Rennes takımına transfer olan, sonrasında da İngiltere Premier Lig ekiplerinden Hull City’nin yolunu tutan Grosicki’nin kulübüyle 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu. Oyuncunun da yeniden Türkiye’ye dönmeyi çok istediği gelen haberler arasında. Grosicki, geçen Championship’te takımıyla birlikte çıktığı 37 karşılaşmada 9 gol, 6 asistlik bir performans ortaya koymuştu. (Fanatik)



