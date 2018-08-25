SPOR

Bursaspor, Kamil Grosicki ile anlaştı!

BURSASPOR HABERLERİ  | 25.08.2018 10:49 | Son Güncelleme

Bursaspor, bir dönem Sivasspor forması da giyen Kamil Grosicki’yle anlaştı. Hull City’den transfer edilecek olan yıldız oyuncu hafta başında takıma katılacak.

Bursaspor, Kamil Grosicki ile anlaştı!

Bursaspor’da transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Yeşil- Beyazlılar, büyük ölçüde anlaşmaya vardığı forvet Mbokani’ye yarın imza attırmayı planlarken bir bomba da 10 numara mevkiinde patlıyor.

Timsah, ülkemizde 2011-2014 yılları arasında forma giyen Kamil Grosicki’yle el sıkıştı. Son olarak Hull City forması giyen başarılı oyuncunun kendisiyle ve kulübüyle yapılan görüşmelerden olumlu sonuç alındı.

Transferin birkaç güne kadar resmiyet kazanması beklenirken oyuncunun maliyeti ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Kanatlarda da oynayabilen Grosicki’yi özellikle 10 numara pozisyonunda değerlendirmek isteyen teknik direktör Samet Aybaba’nın bu transferde çok ısrarcı olduğu bildirildi.

SİVAS'TAN SONRA COŞTU
Sivasspor’dan Fransa’nın Rennes takımına transfer olan, sonrasında da İngiltere Premier Lig ekiplerinden Hull City’nin yolunu tutan Grosicki’nin kulübüyle 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu. Oyuncunun da yeniden Türkiye’ye dönmeyi çok istediği gelen haberler arasında. Grosicki, geçen Championship’te takımıyla birlikte çıktığı 37 karşılaşmada 9 gol, 6 asistlik bir performans ortaya koymuştu. (Fanatik)


PARTNERGöğsüne 30 gün boyunda diş macunu sürüp bekledi sonuç ise...Göğsüne 30 gün boyunda diş macunu sürüp bekledi sonuç ise...
Bursaspor Seydou Doumbia transferinde beklemeye geçti!Bursaspor Seydou Doumbia transferinde beklemeye geçti!
Bursaspor'dan Aziz Behich açıklamasıBursaspor'dan Aziz Behich açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kamil Grosicki Bursaspor hull city Sivasspor

En Çok Okunan Haberler

Sular durulmuyor! Rusya'dan ABD açıklaması: Savaşa yol açabilir

Sular durulmuyor! Rusya'dan ABD açıklaması: Savaşa yol açabilir

Yasak aşkının büfesine kurşun yağdırdı!

Yasak aşkının büfesine kurşun yağdırdı!

G.Saray'dan 4 bomba birden

G.Saray'dan 4 bomba birden

Mustafa Pektemek'in yeni adresi!

Mustafa Pektemek'in yeni adresi!

Avrupa liglerinde biten transferler!

Avrupa liglerinde biten transferler!

Galatasaray'ın, Falcao için Monaco ile temas kurduğu iddia edildi!

Galatasaray'ın, Falcao için Monaco ile temas kurduğu iddia edildi!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bursaspor, Kamil Grosicki ile anlaştı!

Bursaspor, Kamil Grosicki ile anlaştı!

Bursaspor Seydou Doumbia transferinde beklemeye geçti!

Bursaspor Seydou Doumbia transferinde beklemeye geçti!

Bursaspor'dan Aziz Behich açıklaması

Bursaspor'dan Aziz Behich açıklaması

Yusuf Erdoğan o pozisyon hakkında konuştu

Yusuf Erdoğan o pozisyon hakkında konuştu

Samet Aybaba’nın altyapı hamlesi takdir topluyor

Samet Aybaba’nın altyapı hamlesi takdir topluyor

Seydou Doumbia, Bursaspor'da

Seydou Doumbia, Bursaspor'da

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.