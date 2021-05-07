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Bursaspor Kulübü, İbrahim Yazıcı’yı unutmadı

07.05.2021 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursaspor Kulübü, efsane başkanı İbrahim Yazıcı’nın vefatının 8. yılında duygusal bir mesaj yayımladı.

Bursaspor Kulübü, İbrahim Yazıcı’yı unutmadı

Bursaspor'un Süper Lig şampiyonluğunda başkanlık görevini üstlenen İbrahim Yazıcı’nın vefatının üstünden 8 yıl geçti. 7 Mayıs 2013’te görevi başındayken vefat eden Yazıcı, yeşil-beyazlı kulübün efsane başkanı olarak tarihe kazındı.

Bursaspor Kulübü de İbrahim Yazıcı’yı anmayı unutmadı. Yeşil-beyazlı kulüp, ‘Asla unutmayacağız’ başlığı altında şu açıklamayı yayımladı:

"Şampiyon Başkanımız İbrahim Yazıcı’yı vefatının 8. yılında sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz."

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Bursaspor
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