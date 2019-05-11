Bursaspor nefes aldı

Bursaspor, dün deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor'u 1-0 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı. Ligde küme düşme potasında yer alan ve bundan sonraki her maçı hayati önem taşıyan yeşil-beyazlılar, bunların birini galibiyetle tamamladı. Bu sonucun ardından Bursa temsilcisi, BB Erzurumspor ve Göztepe'nin puan kaybetmesini bekleyecek. Ardından Timsah, 33. haftada Göztepe ile kümede kalma maçına çıkacak.
7 MAÇ ARADAN SONRA GALİBİYET
Bursaspor, öte yandan ligin ikinci yarısına çok kötü başlamış ve son 17 maçta sadece 1 galibiyet alıp, 8 beraberlik elde ederek yalnızca 11 puan toplayabilmişti. Ligde en son Sivasspor'u mağlup eden Timsah, Antalyaspor karşısında galip gelerek 7 maç aradan sonra 3 puanla tanıştı. Böylelikle yeşil-beyazlılar, Süper Lig'in ikinci yarısındaki ikinci galibiyetine ulaşmış oldu.
BAKKAL İLE İLK GALİBİYET
Samet Aybaba'nın yerine teknik patronluğa getirilen Mesut Bakkal, Bursaspor'un başında ilk 3 puanıyla tanıştı. Takımla birlikte Antalyaspor müsabakası öncesinde 4 maça çıkan deneyimli teknik adam, Trabzonspor ve BB Erzurumspor'a mağlup olurken, Kasımpaşa ve Akhisar Belediyespor ile de berabere kaldı. Bakkal idaresindeki Bursaspor, ilk 3 puanını Antalya deplasmanında elde etti.
Trabzon'un yeni transferini Onazi duyurdu!
F.Bahçe seriyi eşitledi!
Ve Ali Koç müjdeyi verdi! Transfer...
Süper Lig'de Gareth Bale bombası!
Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu
Başkan istifasını resmen açıkladı
'Galatasaray maçını kazanmak istiyoruz'
İşte Robben'in yeni adresi
Schalke'nin yeni hocası belli oldu
Ljajic depremi! Şoke eden gelişme
'Mayıs ayına umut ve mutlulukla girdik'
Denizlispor'da Karabükspor mesaisi
Hakan Çalhanoğlu'na 4 talip birden
Ümit Özat ile yola devam
Hocasına küfretti, ortalık karıştı!
FIFA'dan Türk takımına puan silme cezası
Okuyucu Yorumları 0 yorum