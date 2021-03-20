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Bursaspor Özer Hurmacı'dan faydalanamıyor

20.03.2021 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursaspor’un en tecrübeli ismi olan Özer Hurmacı, bu sezon yeşil-beyazlı formayı adeta unuttu. Ligde toplam bin 416 dakika kaçıran ve 90 dakika sahada kaldığı sadece bir maç olan 35 yaşındaki futbolcu, yarın oynanacak olan Adanaspor maçında da forma giyemeyecek.

Bursaspor Özer Hurmacı'dan faydalanamıyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’un en tecrübeli ismi olan Özer Hurmacı, bu sezon takımına beklenen katkıyı sağlayamadı. Yeşil-beyazlı formayı terlettiği 924 dakikada 2 gol atıp, 3 asist yapan 35 yaşındaki futbolcu, sahada kaldığı süreden daha çok tribünde veya yedek kulübesinde oturdu.

Sezonun ilk maçında Adana Demirspor’a karşı oynanan maçta 90 dakika oynayan Özer Hurmacı, sonrasında çıktığı hiçbir maçı sahada tamamlayamadı.

Sakatlıklar ve form düşüklüğü sebebiyle 2020-2021 sezonunda tam bin 416 dakika kaçıran tecrübeli futbolcu, yarın oynanacak olan Adanaspor maçında da elinden geçirdiği operasyon sebebiyle forma giyemeyecek. Özer Hurmacı ayrıca kısa süre sahada kalsa da gördüğü 5 sarı, 1 de kırmızı kartla takımın en agresif isimleri arasında yerini aldı.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Bursaspor
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