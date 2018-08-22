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Bursaspor Seydou Doumbia transferinde beklemeye geçti!

BURSASPOR HABERLERİ  | 22.08.2018 20:26 | Son Güncelleme

Bursaspor’da Başkan Ali Ay ve Teknik Direktör Samet Aybaba’nın açıkladığı Doumbia transferinde pürüz çıktı. Deneyimli oyuncunun yıllık ücretinin arttırılmasını ve sözleşmesinin 3 yıllık yapılmasını istemesiyle transferin beklemeye alındığı öğrenildi.

Bursaspor Seydou Doumbia transferinde beklemeye geçti!

Transfer çalışmalarını sürdüren Bursaspor, forvet mevkisi için bir süredir temas halinde olduğu Fildişi Sahilli oyuncu Doumbia ile 2 yıllığına prensip anlaşmasına varmıştı. Başkan Ali Ay ve Teknik Direktör Samet Aybaba tarafından da açıklanan Doumbia’nın dün itibariyle Bursa’ya geleceği bildirilmişti.

Ancak Sportig Lizbon forması giyen deneyimli oyuncunun Bursaspor’un önerdiği yıllık 1.5 milyon Euro’da artış beklediği, sözleşmesinin ise 3 yıllık yapılmasını istediği öğrenildi. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Bursaspor’un bu transferi beklemeye aldığı bildirildi.

(İHA)

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Bursaspor seydou doumbia

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