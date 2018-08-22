Bursaspor Seydou Doumbia transferinde beklemeye geçti!

Transfer çalışmalarını sürdüren Bursaspor, forvet mevkisi için bir süredir temas halinde olduğu Fildişi Sahilli oyuncu Doumbia ile 2 yıllığına prensip anlaşmasına varmıştı. Başkan Ali Ay ve Teknik Direktör Samet Aybaba tarafından da açıklanan Doumbia’nın dün itibariyle Bursa’ya geleceği bildirilmişti.
Ancak Sportig Lizbon forması giyen deneyimli oyuncunun Bursaspor’un önerdiği yıllık 1.5 milyon Euro’da artış beklediği, sözleşmesinin ise 3 yıllık yapılmasını istediği öğrenildi. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Bursaspor’un bu transferi beklemeye aldığı bildirildi.
(İHA)
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