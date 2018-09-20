Bursaspor'un Başakşehir karşısında hedefi 'ilk galibiyet'

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Bursaspor, yarın sahasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Lige 1 mağlubiyet ve 4 beraberlikle başlayan yeşil-beyazlılar, seyircisinin desteği ile ilk galibiyetini almak istiyor. Geride kalan 5 haftada turuncu-lacivertli ekibin ise 4 galibiyet 1 mağlubiyeti bulunuyor.
Süper Lig'de 23. randevu
İki takım yarın oynayacakları karşılaşma ile birlikte Süper Lig’de 23. kez mücadele edecek. Daha önce oynanan 22 müsabakada yeşil-beyazlılar 7 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 9 mücadele ise Başakşehir’in üstünlüğü ile sonuçlandı. 6 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Bursa'da oynanan 10 lig maçında ise yeşil-beyazlı ekip rakibine galibiyetlerde 5'e 3 üstünlük sağladı. Geriye kalan 3 karşılaşma ise beraberlikle noktalandı.
Bursaspor 6 maçtır yenemiyor
Yeşil-beyazlı ekip, İstanbul ekibi ile çıktığı son 6 maçta da galibiyet elde edemedi. Bu maçlarda 5 mağlubiyet, 1 beraberlik alan Bursa temsilcisi, turuncu-lacivertli takıma karşı son galibiyetini 2014-2015 sezonunda Bursa’da oynanan karşılaşmada 4-1'lik skorla almıştı.
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