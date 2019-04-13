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Bursaspor'un en büyük sıkıntısı gol

BURSASPOR HABERLERİ  | 13.04.2019 12:57 | Son Güncelleme

Bu sezon ligin en az gol atan takımı konumunda bulunan Bursaspor, çıktığı 28 maçın 12'sinde fileleri havalandıramadı.

Bursaspor'un en büyük sıkıntısı gol

Yeşil-beyazlılar bu sezon gol yollarında büyük problemler yaşıyor. 28. haftanın maçlarının oynandığı Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor, 24 kez fileleri havalandırdı. Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Diafra Sakho'nun sezona iyi başlamasına rağmen sonrasında gol orucuna girmesi, bu sıkıntıya derman olamadı. Daha sonra sakatlanan yıldız futbolcu, ikinci yarıdaki maçlarda da istenilen performansı sahaya yansıtamadı. Diğer futbolcuların da skora yeterince katkı yapamaması üzerin timsah, bu alanda son sırada yer aldı.

SON 14 MAÇIN 9'UNDA FİLELERİ HAVALANDIRAMADI

Öte yandan Bursaspor, son 14 maçta yalnızca 1 galibiyet ve 6 beraberlikle sadece 9 puan toplayabildi. Bu sonuçların gelmesinde yeşil-beyazlı takımın fileleri havalandıramaması en büyük sıkıntı olarak göze çarpıyor. Timsah, Antalyaspor, Göztepe, Atiker Konyaspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir, Ankaragücü, Aytemiz Alanyaspor ve Trabzonspor ile oynadığı maçlarda fileleri havalandıramadı. Bursaspor, sezon başından bu yana toplamda 12 maçta gol sevinci yaşayamadı.

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