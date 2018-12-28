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Bursaspor’un en konforlu tribünü tanıtıldı

BURSASPOR HABERLERİ  | 28.12.2018 13:47 | Son Güncelleme

Bursaspor’un ısıtmalı ve ekranlı 522 koltuk kapasiteli tribünü tanıtıldı.

Bursaspor’un en konforlu tribünü tanıtıldı

Yeşil-beyazlı kulübün Başkanı Ali Ay ve yönetim kurulu üyeleri, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu GOLDSİT 1963 Tribünü’nde basın mensuplarıyla bir araya gelerek sezon başında hayata geçirilen tribünün tanıtımını gerçekleştirdi.

Tribün ile ilgili bilgiler veren Stadyum ve Tesislerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Berat Rızvanoğlu, “Tribündeki koltukların hava şartlarından etkilenmeyecek şekilde ısıtması, önünde ekranı var. 522 adet ilk etapta tamamlandı” dedi.

Bursaspor Başkanı Ali Ay ise, “Acısıyla, tatlısıyla bir seneyi geride bıraktık. Şu anda takımımız iyi oynuyor. İnşallah 2019 yılında çok iyi yerlerde oluruz. Allah öncelikle sağlık, başarı ve Bursaspor camiasına mutluluk versin. Burada koltuklar ısıtmalı ve televizyonlu. Bunların 300’den fazlası satılmış durumda. Seneye daha fazla talep olacaktır. Karşı tribünde de böyle oluşum içerisinde bulunalım mı diye düşünüyoruz. Kararını mayıs veya haziran ayında vereceğiz. Bursa ve Bursaspor camiasına yakışır bir tribün oldu” diye konuştu.

Tribün, otopark kartı, kişiye özel ısıtma ve ekran özellikli koltuk, özel dizayn edilen fuaye alanı ile birlikte her müsabakada ücretsiz açık büfe hizmeti sunuluyor. Batı alt tribündeki 100-101 ve 131 numaralı blokları kapsayan bölümde 522 adet koltuk bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Bursaspor Spor Toto Süper Lig ali ay

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