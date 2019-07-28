Bursaspor'un kadrosunu altyapısı oluşturdu

Önümüzdeki sezon yoluna TFF 1’inci Lig’de devam edecek Bursaspor kan kaybederken, henüz transfer tahtasının kapalı olması nedeniyle de transfer gerçekleştiremedi. Takımdan ayrılan isimlerin yerine altyapı oyuncularına şans veren yeşil beyazlıların, 28 kişilik Afyon kampının kadrosunda ise altyapıdan yetişen 23 futbolcu yer aldı.

Böylelikle mevcut Bursaspor kadrosunun yüzde 82’sini kendi içerisinde futbol eğitimi alan oyunculardan kurulurken, bu isimlerden de sadece 10’u Bursaspor A Takımı’nın formasını terletti. Diğer 13 genç oyuncu ise henüz A Takım ile birlikte resmi bir maçta forma giyemedi.

Bursaspor’un Afyon kampının yaş ortalaması da 20.3 olarak dikkat çekiyor. Kadronun en genç ismi 15 yaşındaki Kerem Kök, en yaşlı ismi ise 34 yaşındaki Iasmin Latovlevici.

10 OYUNCU A TAKIM'DA FORMA GİYDİ

Takımdan ayrılması gündemde olan ve önümüzdeki hafta içerisinde yeni bir takım ile anlaşmasına kesin gözüyle bakılan Ertuğrul Ersoy, mevcut kadroda yeşil beyazlı formayı en fazla terleten oyuncu konumunda bulunuyor. 95 maça çıkan Ersoy’un dışında Bursaspor’un gençlerinin büyük bir bölümü A Takım tecrübesine sahip değil. Bu açıdan altyapıdan yetişen diğer 22 oyuncu baz alındığında; Kubilay Kanatsızkuş 57, Muhammed Şengezer ve Burak Kapacak 19’ar, Ramazan Keskin 8, Rüştü Hanlı ve Emirhan Aydoğan 5’er, Furkan Emre Ünver 4, Çağatay Yılmaz 2 ve Muhammed Emin Sarıkaya da 1 kez Bursaspor A Takımı’nın formasını resmi maçta terletti.