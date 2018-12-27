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Bursaspor'un kalesini 3 isim korudu

BURSASPOR HABERLERİ  | 27.12.2018 10:26 | Son Güncelleme

Süper Lig'in ilk yarısı itibariyle kalesinde en az gol yiyen üçüncü takım olan Bursaspor'da 17 maçta kaleyi 3 isim korudu.

Bursaspor'un kalesini 3 isim korudu

Yeşil-beyazlı takım, Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısı itibariyle ligde en az gol yiyen 3. takım. Teknik Direktör Samet Aybaba, bu sezonun ilk yarısında kalede 3 isme görev verdi. Sezonun ilk 3 maçında timsahın kalesini Harun Tekin korudu. Tecrübeli file bekçisinin Fenerbahçe'ye transferinin ardından kaleye Okan Kocuk geçti. 12 lig maçında kaleyi koruyan Kocuk, ilk maçlardaki performansı ile takdir topladı.

Milli takıma kadar yükselen Kocuk'un formsuzluğun ardından kaleyi genç Muhammed Şengezer devraldı. Son 2 maçta takımın kalesini koruyan Şengezer, 1 gol yedi. Ligin ikinci yarısında Kocuk ile Şengezer arasında forma rekabetinin artması bekleniyor.

Ligin en az gol yiyen 3. takımı

Öte yandan Bursaspor ligde en az gol yiyen 3. takım. İlk yarı itibariyle Medipol Başakşehir 8, Evkur Yeni Malatyaspor 16, Bursaspor ise 17 gol kalesinde gördü. Yeşil-beyazlı takım, bu sezon kalesini 5 maçta gole kapattı.

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Bursaspor Spor Toto Süper Lig harun tekin samet aybaba Okan Kocuk

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