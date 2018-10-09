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Bursaspor'un 'VAR' sistemiyle 5 golü iptal edildi

BURSASPOR HABERLERİ  | 09.10.2018 15:22 | Son Güncelleme

Süper Lig'de geride kalan 8 haftada Video Yardımcı Hakem (VAR) kararlarının en fazla etkilediği takım Bursaspor oldu. Yeşil-beyazlıların VAR yardımıyla tam 5 golü iptal edildi.

Bursaspor'un 'VAR' sistemiyle 5 golü iptal edildi

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 8 haftada 1 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 yenilgi sonucu topladığı 8 puanla 14. sırada yer alıyor. Söz konusu periyot içinde beklenen performansı göstermekte zorlanan Bursa temsilcisi, tüm bunların yanında bir de VAR kararları ile mücadele ediyor. Bursaspor, 8. haftaya kadar VAR tarafından yapılan değişikliklerden en fazla etkilenen takım oldu.

VAR ile 5 gol iptal

Bursaspor, oynadığı 8 karşılaşmada rakip ağlara 5 gol bıraktı. Ancak Bursaspor'un bir o kadar golü de VAR kararıyla iptal edildi. Yeşil-beyazlıların attığı 5 gol, VAR uyarıları sonrası geçersiz sayıldı. Bu gollerin 3'ünde ise Sakho imzası vardı.

Ayrıca bir penaltısı VAR ile iptal edilen Timsah'ın, aleyhine bir defa da penaltı kararı verildi.
Bursaspor'un 8. haftaya kadar karşı karşıya kaldığı VAR kararları aşağıdaki gibi:

1. hafta: Fenerbahçe - Bursaspor (Bursaspor'un penaltısı VAR ile iptal edildi)
3. hafta: Konyaspor - Bursaspor (Stancu'nun golü VAR uyarısı sonrası elle oynama gerekçesiyle iptal edildi)
4. hafta: Rizespor - Bursaspor (Sakho'nun golü VAR kararı sonrası ofsayt nedeniyle iptal edildi)
6. hafta: Bursaspor - Başakşehir (Sakho'nun golü VAR kararıyla iptal edildi), (Medipol Başakşehir VAR kararıyla penaltı kazandı)
8. hafta Bursaspor - Ankaragücü (Sakho'nun golü VAR kararıyla iptal edildi), (Lima'nın golü VAR uyarısı sonrası ofsayt kararıyla iptal edildi)

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