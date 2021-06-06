Bursaspor'un yeni başkanı Hayrettin Gülgüler oldu

Koronavirüs sebebiyle özel izin ile çoğunluk aranmadan tek oturumda gerçekleşen kongreye bin 592 üye katıldı, üyelerin bin 502’sinin oy kullanabilir olduğu açıklandı.

3 adaylı seçimde mevcut başkan Erkan Kamat, Hayrettin Gülgüler ve Serdar Acarhoroz yarıştı. Divan başkanı ve üyelerinin seçimi, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda faaliyet ve mali rapor ile ilgili bilgi verildi.

"HAYAL SATMAYACAĞIZ"

Erkan Kamat yönetimi, yapılan açık oylama ile ibra edildi. Yapılan oylamada, kullanılan bin 173 oyun 652'sini alan Hayrettin Gülgüler başkan seçildi. Denetim Kurulu seçimlerini de, Hayrettin Gülgüler’in listesi kazandı. Bursaspor’un yeni başkanı Hayrettin Gülgüler yaptığı konuşmada, genel kurul üyelerinin tamamına teşekkür ettiğini belirterek, “3 ay boyunca bizleri bir araya getiren Emin Adanur ve ailesine çok teşekkür ederim. Camiaya söz veriyorum, ne söz verdiysek yerine getireceğiz. Hayal satmayacağız" dedi.

"MARKA DEĞERİMİZ ÇOK YÜKSEK"

Hayrettin Gülgüler'in daveti üzerine kürsüye gelen ve yönetim kurulu listesinde yer alan Emin Adanur, tüm genel kurul üyelerine teşekkür etti. Adanur, basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda Süper Lig'e döneceklerinin altını çizerek, şunları söyledi: