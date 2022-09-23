EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. Bursluluk parası ne kadar, İOKBS parası kaç TL 2022? İOKBS bursu ne zaman yatacak? Ödeme tarihi!

Bursluluk parası ne kadar, İOKBS parası kaç TL 2022? İOKBS bursu ne zaman yatacak? Ödeme tarihi!

23.09.2022 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursluluk parası, 4 Eylül Pazar günü yapılan 2022 İOKBS'ye (İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı) sonrası merak konusu oldu. Burstan faydalanmak isteyen çok sayıda öğrencinin katılım gösterdiği sınavın sonuçları bugün açıklanacak. Peki, bursluluk parası ne kadar, İOKBS parası kaç TL 2022? İOKBS bursu ne zaman yatacak?

Bursluluk parası ne kadar, İOKBS parası kaç TL 2022? İOKBS bursu ne zaman yatacak? Ödeme tarihi!

İOKBS bursluluk parası ne kadar, sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Bilindiği üzere bursluluk parası merak konusu oldu. Ortaokullarda 5,6,7,8. ve liselerde hazırlık sınıfı ile 9,10,11. sınıflar için yapılan bursluluk sınavı 4 Eylül 2022 Pazar günü tamamlandı. Peki, bursluluk parası ne kadar, İOKBS parası kaç TL 2022? İOKBS bursu ne zaman yatacak?

İOKBS BURSLULUK PARASI NE KADAR?

İOKBS'de en yüksek puanı alanlar İOKBS bursu kapsamında ayda 1 kez yatırılmak suretiyle her ay 663.87 TL ücret alır.

Burs ücretleri her sene memur maaşlarına endeksli olarak artmaktadır.

Enflasyon rakamlarının ardından bu miktarın değişmesi söz konusudur.

Burs ücretlerinde senede 2 kez iyileştirme yapılır.

Yıllara Göre Burs ücretleri:

2018 yılında aylık burs ücreti 234,70 TL

2019 yılında aylık burs ücreti 260,40 TL

2020 yılında aylık burs ücreti 290,66 TL

2020 yılında aylık burs ücreti 310,00 TL

2021 yılında (Ocak-Haziran arası) aylık burs ücreti 329,91 TL

2021 yılında (Temmuz-Aralık) aylık burs ücreti 358,10 TL

2022 yılında (Ocak-Haziran arası) aylık burs ücreti 468,54 TL

2022 yılında (Temmuz-Aralık arası) aylık burs ücreti 663,87 TL

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), 04 Eylül 2022'de yapıldı. Bursluluk sınav sonuçları 23 Eylül 2022 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

optik formm

BURSLAR NE ZAMAN YATACAK?

Öğrenci bursları, Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.

BURSLULUK SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

Bursluluk sınav sonucu sorgulama ekranı için aşağıdaki linke tıklayınız:

İOKBS BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
KPSS Alan Bilgisi Sınavı oturumları ne zaman, saat kaçta?KPSS Alan Bilgisi Sınavı oturumları ne zaman, saat kaçta?
Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman yapılacak?Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman yapılacak?
Van sınır kapısı adı nedir? KPSS lisans 2022 sorusu ve cevabı!Van sınır kapısı adı nedir? KPSS lisans 2022 sorusu ve cevabı!
Anahtar Kelimeler:
İOKBS bursluluk sınavı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 İOKBS

Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 İOKBS

Bursluluk sınavı sonuçları bugün saat kaçta açıklanacak?

Bursluluk sınavı sonuçları bugün saat kaçta açıklanacak?

KPSS Lisans oturumu iptal mi edilecek?

KPSS Lisans oturumu iptal mi edilecek?

Uzman öğretmenlik sınavı 2022 ne zaman?

Uzman öğretmenlik sınavı 2022 ne zaman?

İlginizi Çekebilir

Ünlü ismin rutini dumur etti! Uzmanlar çıldırdı

Ünlü ismin rutini dumur etti! Uzmanlar çıldırdı

Hemen tuvalete dökün! İçtikçe hasta ediyor

Hemen tuvalete dökün! İçtikçe hasta ediyor

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Cinsel ilişkiyi gördüler! “Perdeleri kapatın dedik ama...”

Cinsel ilişkiyi gördüler! “Perdeleri kapatın dedik ama...”

Artık üzülmeyin, çaresi var! Soğanla karıştırın her gün sürün

Artık üzülmeyin, çaresi var! Soğanla karıştırın her gün sürün

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.