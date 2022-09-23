Bursluluk parası ne kadar, İOKBS parası kaç TL 2022? İOKBS bursu ne zaman yatacak? Ödeme tarihi!

İOKBS bursluluk parası ne kadar, sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Bilindiği üzere bursluluk parası merak konusu oldu. Ortaokullarda 5,6,7,8. ve liselerde hazırlık sınıfı ile 9,10,11. sınıflar için yapılan bursluluk sınavı 4 Eylül 2022 Pazar günü tamamlandı. Peki, bursluluk parası ne kadar, İOKBS parası kaç TL 2022? İOKBS bursu ne zaman yatacak?

İOKBS BURSLULUK PARASI NE KADAR?

İOKBS'de en yüksek puanı alanlar İOKBS bursu kapsamında ayda 1 kez yatırılmak suretiyle her ay 663.87 TL ücret alır.

Burs ücretleri her sene memur maaşlarına endeksli olarak artmaktadır.

Enflasyon rakamlarının ardından bu miktarın değişmesi söz konusudur.

Burs ücretlerinde senede 2 kez iyileştirme yapılır.

Yıllara Göre Burs ücretleri:

2018 yılında aylık burs ücreti 234,70 TL

2019 yılında aylık burs ücreti 260,40 TL

2020 yılında aylık burs ücreti 290,66 TL

2020 yılında aylık burs ücreti 310,00 TL

2021 yılında (Ocak-Haziran arası) aylık burs ücreti 329,91 TL

2021 yılında (Temmuz-Aralık) aylık burs ücreti 358,10 TL

2022 yılında (Ocak-Haziran arası) aylık burs ücreti 468,54 TL

2022 yılında (Temmuz-Aralık arası) aylık burs ücreti 663,87 TL

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), 04 Eylül 2022'de yapıldı. Bursluluk sınav sonuçları 23 Eylül 2022 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

BURSLAR NE ZAMAN YATACAK?

Öğrenci bursları, Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.

BURSLULUK SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

Bursluluk sınav sonucu sorgulama ekranı için aşağıdaki linke tıklayınız:

İOKBS BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ



