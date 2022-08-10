Ortaokullarda 5, 6, 7, 8’inci, liselerin hazırlık sınıfı ile 9, 10 ve 11’inci sınıflar için düzenlenen bursluluk sınavı için geri sayım başladı. Bu yılda MEB tarafından düzenlenecek olan bursluluk sınavı öncesinde tarih araştırmaları merak ediliyor. Peki, bursluluk sınavı ne zaman? 2022 MEB İOKBS (bursluluk sınavı) tarihi açıklandı mı?

2022 BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

2022 bursluluk sınavı, her yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenmeye devam ediyor. Ortaokullarda 5, 6, 7, 8’inci, liselerin hazırlık sınıfı ile 9, 10 ve 11’inci sınıflarına yönelik düzenlenen 2022 bursluluk sınavı için MEB tarih verdi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Bursluluk Sınavı (İOKBS), 4 Eylül'de yapılacak, sınavın sonuçları ise 23 Eylül 2022 tarihinde ilan edilecek.

BURSLULUK SINAVI GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

2022 bursluluk sınavı için sınav giriş belgelerinin www.meb.gov.tr üzerinden sınava 1 hafta kala yayınlanması bekleniyor.

