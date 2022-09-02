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Bursluluk sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? MEB bursluluk sınavı ne zaman? İOKBS ilköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı tarihi!

02.09.2022 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursluluk sınavı (İOKBS) için geri sayım devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılacak olan sınava çok sayıda öğrenci girecek. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklama sonrası başvuruda bulunan kişiler şimdi sınav tarihini bekliyor. Bilindiği üzere, İOKBS 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflara yönelik olarak yapılacak. Peki, bursluluk sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? MEB bursluluk sınavı ne zaman? İşte İOKBS tarihi..

Bursluluk sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? MEB bursluluk sınavı ne zaman? İOKBS ilköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı tarihi!

Bursluluk sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek, sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bursluluk sınavına az bir zaman kala çok sayıda vatandaş araştırma yapmaya başladı. Peki; MEB bursluluk sınavı ne zaman? İşte İOKBS İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı tarihi ve süresi...

BURSLULUK SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇTA SONA ERECEK?

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflara yönelik olarak İOKBS, 4 Eylül 2022 tarihinde Türkiye saati ile saat 10.00’da düzenlenecek. Sınavda dörder seçenekli 100 soru sorulacak, sınav süresi 120 dakika olarak uygulanacaktır.

MEB BURSLULUK SINAVI 2022 NE ZAMAN?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı başvuruları 21 Nisan-13 Mayıs tarihleri arasında alındı.

Bakanlığın yayınladığı 2022 yılı sınav uygulama takvimine göre İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), 04 Eylül 2022'de yapılacak.

İOKBS SINAVINA GİRERKEN ALINMASI GEREKENLER

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 2022 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı( İOKBS) 04 Eylül 2022 Pazar günü saat 10:00’da yapılacaktır.

Sınavlara katılacak adaylardan Nüfus Cüzdanı veya Kimlik Kartını kaybeden ve yeniden çıkarmak isteyenler için "Sınav Giriş Belgesi" ile 1 (bir) adet fotoğrafını yanında getiren adaylara yeni Kimlik Kartı düzenleninceye kadar geçerli olmak üzere "Geçici Kimlik Belgesi" vermek üzere, 04 Eylül 2022 Pazar günü 07:00-10:30 saatleri arasında Nüfus Müdürlükleri açık bulundurulacaktır.

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