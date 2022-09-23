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Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı? 2022 İOKBS bursluluk sınavı sonuçları ekranı!

23.09.2022 13:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursluluk sınav sonuçları için beklenen açıklama yapıldı. 2022 İOKBS'ye (İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı) burstan faydalanmak isteyen çok sayıda öğrenci bu açıklamanın ardından arama motorlarında sorgulama yapmaya başladı. Peki, 2022 İOKBS bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı? İşte İOKBS bursluluk sınavı sonuçları ekranı...

Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı? 2022 İOKBS bursluluk sınavı sonuçları ekranı!

Ortaokullarda 5,6,7,8. ve liselerde hazırlık sınıfı ile 9,10,11. sınıflar için düzenlenen bursluluk sınavı 4 Eylül 2022 Pazar günü tamamlandı. MEB tarafından her sene düzenlenen bursluluk sınavının sonuçları merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında İOKBS sonuçları ile ilgili araştırma yapmaya devam ediyor. Peki, İOKBS bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı?

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BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), 04 Eylül 2022'de yapıldı.

Bursluluk sınav sonuçları 23 Eylül 2022 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edildi.

Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

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BURSLAR NE ZAMAN YATACAK?

Öğrenci bursları, Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.

BURSLULUK SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

Bursluluk sınav sonucu sorgulama ekranı için aşağıdaki linke tıklayınız:

İOKBS BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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KONTENJANLAR NASIL?

Ortaokul;

  1. Sınıflar; diğer çocuk kontenjanı için puan: 462,356
    öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 464,845
    kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100
    oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 452,258

  2. Sınıflar; diğer çocuk kontenjanı için puan: 450
    öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 456,149
    kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

  3. Sınıflar; diğer çocuk kontenjanı için puan: 453
    öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 460,967
    kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100
    oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 455,928

  4. Sınıflar; diğer çocuk kontenjanı için puan: 462
    öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 475,372
    kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100
    oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 468,499

Lise;

  1. Sınıflar; diğer çocuk kontenjanı için puan: 422
    öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 437,516
    kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100
    oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 419,977

  2. Sınıflar; diğer çocuk kontenjanı için puan: 432
    öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 429,482
    kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100
    oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 414,608

  3. Sınıflar; diğer çocuk kontenjanı için puan: 425
    öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 438,891
    kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100
    oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 419,037
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