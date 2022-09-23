Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı? 2022 İOKBS bursluluk sınavı sonuçları ekranı!

Ortaokullarda 5,6,7,8. ve liselerde hazırlık sınıfı ile 9,10,11. sınıflar için düzenlenen bursluluk sınavı 4 Eylül 2022 Pazar günü tamamlandı. MEB tarafından her sene düzenlenen bursluluk sınavının sonuçları merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında İOKBS sonuçları ile ilgili araştırma yapmaya devam ediyor. Peki, İOKBS bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı?
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), 04 Eylül 2022'de yapıldı.
Bursluluk sınav sonuçları 23 Eylül 2022 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edildi.
Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.
Öğrenci bursları, Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.
Bursluluk sınav sonucu sorgulama ekranı için aşağıdaki linke tıklayınız:
İOKBS BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
Ortaokul;
Sınıflar; diğer çocuk kontenjanı için puan: 462,356
öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 464,845
kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100
oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 452,258
Sınıflar; diğer çocuk kontenjanı için puan: 450
öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 456,149
kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100
Sınıflar; diğer çocuk kontenjanı için puan: 453
öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 460,967
kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100
oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 455,928
Lise;
Sınıflar; diğer çocuk kontenjanı için puan: 422
öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 437,516
kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100
oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 419,977
Sınıflar; diğer çocuk kontenjanı için puan: 432
öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 429,482
kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100
oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 414,608
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