Burun izleri kullanılarak kayıp köpekler bulunabilecek!

Bursa'da parkta gezdirdiği köpeği sevme bahanesiyle çalınan yaşlı adam, polisin günlerce arayarak bulduğu köpeğine kavuşunca gözyaşlarına boğulmuştu. Bu görüntüler hepimizi derinden etkiledi. Yaşamını bir köpekle paylaşan insanlar için can dostlarının kaybolması oldukça acı verici. Tractive GPS ve Mu tag gibi teknolojiler kaybolma ihtimalini ortadan kaldırmayı hedeflerken, Pedigree’nin kayıp köpek uygulaması Found ve Kayıp Köpek Türkiye platformu gibi oluşumlar kaybolan canları yuvalarına kavuşturmaya odaklanıyor. Çinli yapay zeka girişimi Megvii tarafından geliştirilen mobil uygulama ise yüz tanıma teknolojisini köpeklere adapte ederek bu sorunu çözüyor.

Çin hükümetinin izleme ve denetleme programı için yüz tanıma yazılımı sağlayan Megvii, aynı teknolojiyi evcil hayvanlar için de kullanıma sundu. Megvii’nin yeni programı, köpeklerin eşsiz burun izlerini tıpkı insanların parmak izleri gibi değerlendirerek hedeflenen köpeği tanıyabiliyor.

Megvii 15.000 kayıp köpeği, ailesine kavuşturdu

Köpek sahipleri, yalnızca akıllı telefonun kamerasını kullanarak köpeğin burnunu tarayabiliyor. Uygulama kullanıcıyı, köpeğin burnunun farklı açılardan fotoğraflarını çekmesi için yönlendiriyor. Böylece kullanıcı köpeğini sisteme kaydetmiş oluyor. Megvii yetkililerine göre uygulama %95 doğruluk payıyla çalışıyor. Şimdiye kadar da 15.000 kayıp köpeği sahiplerine kavuşturmuş.