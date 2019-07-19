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Burun izleri kullanılarak kayıp köpekler bulunabilecek!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 19.07.2019 11:48 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde kayıp köpeğini bulan adamın mutluluk gözyaşlarına hepimiz şahit olmuştuk. Ama bir de bu kadar şanslı olmayan kaybolan evcil hayvanlarını bulamayan insanlar var. Megvii adlı bu uygulama bu işe bir çözüm getirmek için tasarlanmış. Uygulama, köpeklerin eşsiz burun izlerini tıpkı insanların parmak izleri gibi değerlendirerek kayıp köpekleri buluyor.

Burun izleri kullanılarak kayıp köpekler bulunabilecek!

Bursa'da parkta gezdirdiği köpeği sevme bahanesiyle çalınan yaşlı adam, polisin günlerce arayarak bulduğu köpeğine kavuşunca gözyaşlarına boğulmuştu. Bu görüntüler hepimizi derinden etkiledi. Yaşamını bir köpekle paylaşan insanlar için can dostlarının kaybolması oldukça acı verici. Tractive GPS ve Mu tag gibi teknolojiler kaybolma ihtimalini ortadan kaldırmayı hedeflerken, Pedigree’nin kayıp köpek uygulaması Found ve Kayıp Köpek Türkiye platformu gibi oluşumlar kaybolan canları yuvalarına kavuşturmaya odaklanıyor. Çinli yapay zeka girişimi Megvii tarafından geliştirilen mobil uygulama ise yüz tanıma teknolojisini köpeklere adapte ederek bu sorunu çözüyor.

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Çin hükümetinin izleme ve denetleme programı için yüz tanıma yazılımı sağlayan Megvii, aynı teknolojiyi evcil hayvanlar için de kullanıma sundu. Megvii’nin yeni programı, köpeklerin eşsiz burun izlerini tıpkı insanların parmak izleri gibi değerlendirerek hedeflenen köpeği tanıyabiliyor.

Megvii 15.000 kayıp köpeği, ailesine kavuşturdu

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Köpek sahipleri, yalnızca akıllı telefonun kamerasını kullanarak köpeğin burnunu tarayabiliyor. Uygulama kullanıcıyı, köpeğin burnunun farklı açılardan fotoğraflarını çekmesi için yönlendiriyor. Böylece kullanıcı köpeğini sisteme kaydetmiş oluyor. Megvii yetkililerine göre uygulama %95 doğruluk payıyla çalışıyor. Şimdiye kadar da 15.000 kayıp köpeği sahiplerine kavuşturmuş.

Uygulama, kurallara uymayan köpek sahiplerini de izleyecek

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Yüz tanıma teknolojisi, son birkaç yılda evcil hayvanlar için daha yaygın şekilde kullanılmaya başladı. Örneğin ABD merkezli Finding Rover adlı bir uygulama da kayıp olduğu bildirilen kedileri ve köpekleri bulmak için yüz tanıma teknolojisini kullanıyor. Ayrıca bu teknoloji araştırmacılar tarafından vahşi yaşamın izlenmesi ve korunması amacıyla da kullanılıyor. Ancak Megvii, hükümetle olan yakın ilişkisine dayanarak kayıp köpekleri bulmanın ötesinde başka hedefler de belirlemiş. Buna göre uygulama köpeklerinin dışkısını toplamayan ya da kamusal alanlarda tasmasız dolaşmasına izin veren kişilere para cezası vermek için de kullanılabilecek.

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