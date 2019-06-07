Buse Narcı Bali adasında keyif yapıyor!

Buse Narcı 5 gün önce Endonezya’nın Bali adasına gitmişti. Tatili devam eden oyuncu Bali'de aklına eseni yapıyor.
Oyuncu önceki gün tıka basa hindistan cevizi dolu olan bir kamyoneti durdurdu.
Şaşkın bakışlar arasında üzerine çıktı. Sonra kamyonetin şoförü ile poz verdi.
takipçileri, Buse Narcı’nın Instagram’da paylaştığı fotoğrafların altına şu tarz yorumlarda bulundu:
-“Çılgın kız, adamların aklını başından almışsın”
-"Ya sen ne manyak çıktın"
-"İn kız ordan!"
Ayrıca Narcı'nın Instagram'da paylaştığı bikini pozlarına da beğeni yağıyor.
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