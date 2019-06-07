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Buse Narcı Bali adasında keyif yapıyor!

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 07.06.2019 10:46 | Son Güncelleme

Adını yıllar önce Özcan Deniz ile yaşadığı aşkla duyuran güzel oyuncu Buse Narcı, yaz tatili için Endonezya'nın Bali adasını seçti.

Buse Narcı Bali adasında keyif yapıyor!

Buse Narcı 5 gün önce Endonezya’nın Bali adasına gitmişti. Tatili devam eden oyuncu Bali'de aklına eseni yapıyor.

Oyuncu önceki gün tıka basa hindistan cevizi dolu olan bir kamyoneti durdurdu.

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Şaşkın bakışlar arasında üzerine çıktı. Sonra kamyonetin şoförü ile poz verdi.

takipçileri, Buse Narcı’nın Instagram’da paylaştığı fotoğrafların altına şu tarz yorumlarda bulundu:

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-“Çılgın kız, adamların aklını başından almışsın”
-"Ya sen ne manyak çıktın"
-"İn kız ordan!"

Ayrıca Narcı'nın Instagram'da paylaştığı bikini pozlarına da beğeni yağıyor.

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Buse Narcı Buse Narcı instagram

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