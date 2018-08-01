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Buse Narcı'dan Sinan Akçıl için aşk dolu sözler!

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.08.2018 02:09 | Son Güncelleme

Popçu Sinan Akçıl'ın yeni sevgilisi oyuncu Buse Narcı, ilişkileri hakkında konuştu.

Buse Narcı'dan Sinan Akçıl için aşk dolu sözler!

Popçu Sinan Akçıl ile oyuncu Buse Narcı’nın Çeşme’de aşk yaşamaya başladığı konuşulmuştu. Buse Narcı, “İlişkiniz nasıl gidiyor?” sorusuna, “Her şey çok güzel. Sinan benim Yunan heykelim. Ona böyle sesleniyorum. Çünkü heykel gibi kusursuz bir fiziğe sahip” yanıtını verdi.

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İlişkilerine son gaz devam eden çiftten Buse Narcı, Sinan Akçıl'la ilgili şu sözleri dile getirdi: “Her şey çok güzel. Sinan benim Yunan heykelim. Ona böyle sesleniyorum. Çünkü heykel gibi kusursuz bir fiziğe sahip.” Geçtiğimiz günlerde de Sinan Akçıl'a aynı soru sorulmuş, ve popçu şu şekilde cevap vermişti: “Birbirimizi yeni yeni tanıyoruz.”

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Anahtar Kelimeler:
Buse Narcı sinan akçıl a.ş.k

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