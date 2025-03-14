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Buse Naz Çakıroğlu, Dünya Şampiyonası'nda finalde

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
14.03.2025 17:37
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2022 yılında dünya şampiyonu olan Buse Naz Çakıroğlu, Sırbistan’da finale yükseldi.

Buse Naz Çakıroğlu, Dünya Şampiyonası'nda finalde

52 kiloda mücadele eden Avrupa, Dünya şampiyonu ve iki Olimpiyat gümüş madalyası bulunan Buse Naz Çakıroğlu, yarı finalde Sırp Dragana Jovanovic'le karşılaştı. Karşılaşmanın ilk ve ikinci rauntlarını 5-0 alan Buse, üçüncü rauntta ringi rakibine dar etti. Sırp Jovanovic karşısında üç defa saydırmasına rağmen hakem maçı devam ettirince, şampiyona teknik delegesi müdahale etti ve maçı hakem kararı ile bitirdi. Buse bu galibiyetle finale yükselen taraf oldu.

Buse Naz Çakıroğlu Özbek, Kuzey Kore maçının galibi ile yarın akşam altın madalya için ringe çıkacak

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