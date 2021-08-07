Buse Naz Çakıroğlu duygularını aktardı

Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar boksta 51 kiloda gümüş madalyanın sahibi oldu. Buse Naz, elde ettiği bu başarının ardından sosyal medya hesabından hislerini paylaştı.

BUSE NAZ ÇAKIROĞLU, ŞU CÜMLELERE YER VERDİ:

"Direnişte bir kadın Nene Hatun gibi, ilk kadın doktor Safiye Ali gibi, ilk kadın savaş pilotu Sabiha Gökçen gibi, ilk kadın Bakan Türkan Akyol gibi; taşıdığım bu asil kanla bugün Tokyo’da bir tarih yazıyor. Ülkemizi dünyanın her bir yanından alkışlatmanın gururunu yaşıyorum."

