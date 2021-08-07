SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. TOKYO 2020
  4. Buse Naz Çakıroğlu duygularını aktardı

Buse Naz Çakıroğlu duygularını aktardı

07.08.2021 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar boksta 51 kiloda gümüş madalya kazanan milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu, "Ülkemizi dünyanın her bir yanından alkışlatmanın gururunu yaşıyorum" dedi.

Buse Naz Çakıroğlu duygularını aktardı

Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar boksta 51 kiloda gümüş madalyanın sahibi oldu. Buse Naz, elde ettiği bu başarının ardından sosyal medya hesabından hislerini paylaştı.

BUSE NAZ ÇAKIROĞLU, ŞU CÜMLELERE YER VERDİ:

"Direnişte bir kadın Nene Hatun gibi, ilk kadın doktor Safiye Ali gibi, ilk kadın savaş pilotu Sabiha Gökçen gibi, ilk kadın Bakan Türkan Akyol gibi; taşıdığım bu asil kanla bugün Tokyo’da bir tarih yazıyor. Ülkemizi dünyanın her bir yanından alkışlatmanın gururunu yaşıyorum."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
14 yaşındaki sporcu altın madalya kazandı14 yaşındaki sporcu altın madalya kazandı
Tokyo'da vahşet! "6 yıldır mutlu gözüken bir kadını öldürmek istiyordum"Tokyo'da vahşet! "6 yıldır mutlu gözüken bir kadını öldürmek istiyordum"
102 ve 103. olimpiyat madalyaları kadın boksörlerden102 ve 103. olimpiyat madalyaları kadın boksörlerden
Anahtar Kelimeler:
Tokyo
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kamuflajlı Afganlardan sonra şimdi de onlar! Gözaltılar var

Kamuflajlı Afganlardan sonra şimdi de onlar! Gözaltılar var

1 saat yağdı, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı

1 saat yağdı, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı

Messi'ye akılalmaz teklif

Messi'ye akılalmaz teklif

Tokyo'da tarih yazdı! Busenaz Sürmeneli altın madalya kazandı

Tokyo'da tarih yazdı! Busenaz Sürmeneli altın madalya kazandı

Falcao kabul etti! İşte yeni takımı

Falcao kabul etti! İşte yeni takımı

Milli boksör gümüş madalya kazandı

Milli boksör gümüş madalya kazandı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

Süper Lig'de bomba patlıyor! Falcao ezeli rakibe gidiyor

Süper Lig'de bomba patlıyor! Falcao ezeli rakibe gidiyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Filenin Sultanları olimpiyatlara veda etti

Filenin Sultanları olimpiyatlara veda etti

Galatasaray Valentin Rosier açıklaması!

Galatasaray Valentin Rosier açıklaması!

Galatasaray'ın teklifini kabul etmedi

Galatasaray'ın teklifini kabul etmedi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.