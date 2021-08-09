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Buse Naz Çakıroğlu: Madalyanın renginin altın olmasını çok isterdim

09.08.2021 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olimpiyat 2'ncisi Buse Naz Çakıroğlu, "Çok mutluyum. Bizim ilk olimpiyatımızdı. Tokyo'ya giderken final oynamayı çok istiyorduk. Nitekim de bu gerçekleşti. Tabii ki madalyanın renginin altın olmasını çok isterdim" dedi

Buse Naz Çakıroğlu: Madalyanın renginin altın olmasını çok isterdim

Buse Naz'ın annesi Duygu Çakıroğlu ise "Çok mutlu ve gururluyum. Öncelikle sağlıklı şekilde Buse Naz'ı gördüğüm için içim ferahladı. Çok güzel yürüttüler ve istedikleri gibi de neticelendi. Daha da iyi zamanları olacak inşallah" ifadelerini kullandı.

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda boks 51 kiloda gümüş madalyanın sahibi olan Buse Naz Çakıroğlu, annesi Duygu Çakıroğlu ile birlikte Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.

Yakaladığı başarı için duyduğu mutluluğu dile getiren Buse Naz Çakıroğlu, "Öncelikle böyle bir başarıyla ülkeme döndüğüm için çok mutluyum. Bizim ilk olimpiyatımızdı. Tokyo'ya giderken final oynamayı çok istiyorduk. Nitekim de bu gerçekleşti. Tabii ki madalyanın renginin altın olmasını çok isterdim. Bu sefer gümüş oldu ama üzülmüyoruz. Bu Türk tarihine geçmiş bir başarı. Bu durumdan dolayı çok mutluyuz. Bazen böyle ufak şeyler daha büyük başarılara yol açar, bunu düşünüyoruz. Şimdi önümüzde Avrupa Şampiyonası, Dünya Şampiyonası ve tekrardan olimpiyatlar var. Buralarda altın madalya almak istiyoruz. Çalışmalarımı buna göre gerçekleştireceğim. Çok gururluyum. Kadın takımı olarak çok büyük bir başarı elde ettik. Herkese gereken cevabı verdiğimizi düşünüyorum. Çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

DUYGU ÇAKIROĞLU: DAHA DA İYİ ZAMANLARI OLACAK

Milli sporcunun annesi Duygu Çakıroğlu ise mutlu ve gururlu olduğunu dile getirerek, "Öncelikle sağlıklı şekilde Buse Naz'ı gördüğüm için içim ferahladı. Bugüne kadar yaşadığı süreç çok zorluydu. Bunun en yakın şahidiyim. Çok güzel yürüttüler ve istedikleri gibi de neticelendi. Daha da iyi zamanları olacak inşallah" şeklinde konuştu.

KAYNAK: DHA
FOTOĞRAF: DHA

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Tokyo
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