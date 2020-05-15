Buse Terim 25 kilo verdi! Kendisine 'ayı' diyenlere yanıtı incecik pozları oldu

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in kızı Buse Terim Bahçekapılı kızlarını 18 ay arayla dünyaya getirmiş, bu süreçte aldığı kilolar nedeniyle sosyal medyada ağır yorumlarla karşılaşmıştı. Aralıklı oruç sistemiyle son olarak 11 kilo daha verdiğini açıklayan Buse Terim, bir takipçisinin "Nasıl başardın?" sorusuna yanıt verdi. Buse Terim ‘intermittent fasting’ (aralıklı oruç) yöntemiyle toplamda 25 kilo verdi. Kendisine yakışıksız mesaj yazan bir takipçisine şöyle cevap vermişti: “Bir kadının hemcinsine ayı demesine inanamıyorum! Bunu yazarken utanmıyor musunuz? Ben okurken utanıyorum. Beni rahat bırakın. Kilomu vereceğim. O zaman da dersiniz ki ‘zayıflık hiç yakışmadı’. Çünkü kafanız karışık, ruhlarınız kötü. Sizin gibiler yüzünden sosyal medyadan soğudum.”

'İrade ve azimle başardım'

Teknik direktör Fatih Terim'in kızı Buse Terim, 2014 yılında Volkan Bahçekapılı ile dünyaevine girdi. Çift, 2016 yılında Nil'i, 2018'de Naz'ı kucaklarına aldı. Bir dönem fazla kiloları nedeniyle eleştirilere maruz kalan Buse Terim'in eski halinden eser kalmadı.

Geçtiğimiz günlerde 'fasting' olarak adlandırılan aralıklı oruç sistemiyle 11 kilo verdiğini açıklayan Buse Terim, takipçilerinden gelen soruları yanıtladı. Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan Terim, "Her gün spor yapıyor musun? İki öğün beslenirken ne yiyorsun?" sorusuna şu yanıtı verdi:

Evet, her gün spor yapmaya çalışıyorum. Cardio, yürüyüş, HIIT (Yüksek Yoğunluklu Interval Antrenman),boks gibi antrenmanlar yapıyorum. İki öğün beslenirken bir kahvaltı öğünü (11:00-12:00 arası),bir de akşam öğünü (16:00-17:00 arası) protein (et, tavuk, balık) veya malzemeli salata yiyorum.

Öte yandan 18 ay arayla 2 çocuk doğuran Buse Terim, "Nasıl başardın?" sorusunu ise şu şekilde yanıtladı: "İrade ve azim ile. Kafaya koyduktan sonra yapamayacağınız hiçbir şey yok bu hayatta. Yeter ki gerçekten isteyin." Hedeflediği kiloya birkaç ay sonra varacağını açıklayan Terim, geçtiğimiz günlerde ise şu açıklamalarda bulunmuştu:

Ben yıllarca bir sürü diyet uyguladım. İkinci kızımı doğurduktan sonra da birçok beslenme türünü denedim ama bunları yaparken bir paket düzenine ve bir diyete bağlı kalmanın bana iyi gelmediğini fark ettim.

O yüzden kendi kontrolümü kendi elime almaya karar verip, bu aralıklı orucu denedim. Bana çok iyi geldi. Saçma açlıklarım azaldı, aç karnına uyumanın bana iyi geldiğini fark ettim. Aç karnı yattığımda hem daha güzel uyku uyuyorum, hem de sabah daha dinç kalkıyorum. Aralıklı oruç uygularken kendi beslenmemi, kendim ölçmeye başladım.