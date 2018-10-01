Buse Terim fotoğrafına gelen çirkin yorumlara isyan etti! Hadise'den destek geldi

'ÖYLE KÖTÜ KALPLİSİNİZ Kİ' "Bakın bu yorumları yazanların yarısı kadın. Bana zevksiz de, kötü giyiniyor de, yakışmamış de, hepsi kabulum. Ama kendi hemcinsin bir kadına 'ayı' demek? Hiç utanmıyor musun bunları yazarken? Ben okurken senden utanıyorum. Ya sen? Ben 18 ay arayla iki tane çocuk doğurdum. Bir tanesi daha yeni 6 aylık olacak. İkisini de emzirdim. İki tane sezeryan oldum. Sen bir kadının hamile kalıp, çocuk doğurduktan sonra nasıl değiştiğini bilir misin? Vücuduun, hormonlarının nasıl tepetaklak olduğunu? Belli ki bilmiyorsun, bilsen böyle konuşmazsın. Gerçi bilsen de konuşursun, öyle kötü kalplisiniz siz."

İki çocuk annesi olan Buse Terim, sosyal medyada paylaştığı fotoğrafların altına yaptıkları yorumlarla fiziğini eleştirenlere sert yanıt verdi. Yapılan çirkin yorumları paylaşan Terim, sosyal medyada isyan etti. Yapılan kötü yorumların yarısının kadın olduğuna dikkat çeken Buse Terim'e bir destek de Hadise'den geldi. Terim'in gönderilerini kendi hesabından paylaşan şarkıcı Hadise de, 'Bizim ülkemizde hala kadın kadının en büyük düşmanı. Bir kadın olarak başka kadına ayı demek nedir?' diye sordu.

'BEN KİLOMU VERİNCE NE DİYECEKSİNİZ?'

"Sırf bu yüzden işim olan sosyal medyadan soğudum. Bu kadar sığ bakan, bu kadar insanları sadece fiziksel yönüyle eleştiren sadece siz varsınız. Kadının kadına yaptığını başka kimse yapmıyor. Beni rahat bırakın, ben kilomu da vericem siz o zaman ne diyeceksiniz? Dur ben söyleyeyim 'Zayıflık hiç yakışmadı, eski haliniz daha iyiydi' diyeceksiniz. Öyle kafanız karışık çünkü. Son olarak şunu söyleyeceğim. Benim kiloma, boyuma, vücuduma bakma. Yaptığım şeylere bak. Bakış açını değiştir. Kadınları kilo, zayıflık, vücut olarak görmekten vazgeç. Kadınlar dünyayı yönetiyor. Kilo yerine neler yaptığıma bak. Takdir etmeyi öğren ve her şeyden önce senin bir hemcinsin olduğumu hatırla."

HADİSE'DEN BUSE TERİM'E DESTEK MESAJI

Sosyal medyadaki çirkin yorumlara isyan eden Buse Terim'e Hadise'den de destek geldi. Terim'in paylaşımlarını kendi Instagram hesabından story bölümünden paylaşan Hadise, son olarak bir not yazdı. Bir kadın olarak Terim'in yanında olduğunu yazan Hadise, "Bir kadın olarak senin yanındayım ve buradan bütün kadınlara sesleniyorum. Biz birbirimize destek olmalıyız, kadınlar

birbirlerini yüceltmeli. Dünyada #metoo bu kadar gündemdeyken bizim ülkemizde hala kadın kadının en büyük düşmanı. Beğenmezsin tamam, kıyafeti çirkin bulursun tamam. Ama bir kadın olarak başka kadına ayı demek nedir? Kendi komplekslerinizi bu şekilde rahatlatıyorsunuz sanırım. Başka ne olabilir? Sizin gibi yorum yapanların yüzünden kaç genç kız kendini zorla başka birine çevirmek istiyor. Ben susmayacağım, bu konuda hem fikir olan bütün kadınlardan aynı şeyi bekliyorum" notunu yazdı.





