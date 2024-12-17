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Buse Tosun Çavuşoğlu, dünyada yılın kadın güreşçisi seçildi

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
17.12.2024 10:58
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Milli sporcu Buse Tosun Çavuşoğlu, Dünya Güreş Birliği'nce açıklanan liste dünyada yılın kadın güreşçisi seçildi.

Buse Tosun Çavuşoğlu, dünyada yılın kadın güreşçisi seçildi

Milli sporcu Buse Tosun Çavuşoğlu, 2024 yılının en iyi kadın güreşçisi seçildi.

Dünya Güreş Birliği (UWW) kadınlar, erkekler serbest stil ve grekoromende yılın güreşçilerini duyurdu.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 68 kiloda bronz madalya alan son dünya şampiyonu milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, "dünyanın en iyi kadın güreşçisi" seçildi.

Buse, bu yıl ayrıca kariyerindeki ilk Avrupa şampiyonluğunu elde etmişti.

Erkekler serbest stilde Gürcü Geno Petriashvili, grekoromende ise Japon Nao Kusaka yılın güreşçisi olarak belirlendi.

Anahtar Kelimeler:
spor Güreş
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