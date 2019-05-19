Buse Varol'a 'yapmacık olduğunuz söyleniyor' deyince...

Şarkıcı Alişan'ın oyuncu eşi Buse Varol, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım üzerinden, takipçilerinin kendisine sorular yöneltmesini istedi.
Varol takipçilerinden gelen çok sayıdaki soruya üşenmeden yanıt verirken annelikten, bebek bakımına, eşiyle olan ilişkisinden özel hayatına kadar pek çok konuya da açıklık getirdi.
Takipçilerinden gelen soruları büyük bir samimiyetle yanıtlayan Buse Varol; ‘Çift olarak yapmacık olduğunuz söyleniyor, arada da olsa tartışmıyor musunuz?’ şeklindeki bir soruya da içtenlikle yanıt verdi.
İşte Buse Varol'un takipçisinden gelen soruya "bizim yapmacık olduğumuza inananlar öyle inanmaya devam etsin" dedi.
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