MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Buse Varol'dan kaza sonrası ilk paylaşım

Buse Varol'dan kaza sonrası ilk paylaşım

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2020 14:05 | Son Güncelleme

Eşi Alişan, çocuğu ve bakıcısıyla İzmir'e giderken 3 takla atan araçtan sağ çıkan Buse Varol, kaza sonrası sosyal medya sayfasından ilk paylaşımını yaptı. Feci kazadan sağ kurtuldukları için şanslı olduklarını söyleyen Varol, 5 haftalık hamile olduğunun ilk kez açıkladı.

Buse Varol'dan kaza sonrası ilk paylaşım

Alişan, önceki gün eşi Buse Varol, 2 yaşındaki çocuğu ve bakıcısıyla İzmir’e giderken trafik kazası geçirdi. Otobanda bariyerlere çarpıp 3 takla attıktan sonra 30 metre sürüklenen arabadan sağ çıkan çiftten Buse Varol, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda hamile olduğunun müjdesini verdi.

“5 HAFTALIK BEBEĞİMİN MELEKLERİ KORUDU”

Kaza sonrası Instagram hesabından eşi Alişan ve 2 yaşındaki çocuklarıyla bir pozunu paylaşan Buse Varol, şu ifadeleri kullandı: “Allah’a binlerce şükürler olsun, biz yeni bir hayata başladık. Allah evladıma, bana, eşime ve dadımıza bir şans daha verdi. İnanılmaz korkunç ve felaket dakikalar yaşadık. Bir daha yaşatmasın Allah’ım. Hiç kimseye.. Bu süreçte arayan, mesaj atan, DM’den yazan, bir şekilde bize ulaşmaya çalışıp, bizi merak eden herkese çok teşekkür ederim. Ne kadar çok sevenimiz varmış. Ne güzel insanlar biriktirmişiz. Ne kadar şükretsem de az kalır.Bizi Burak’ın ve karnımdaki 5 haftalık bebeğimin melekleri korudu buna eminim. Allah bizi resmen pamuklara sarıp korudu. Ufak tefek yaralarla atlattık. Ailelerimize bağışladı Allah.Yazacak çok şeyim var ama sığdıramam.Yanımızda olan herkesten Allah razı olsun”

Alişan'dan trafik kazası sonrası ilk paylaşım: Kendi canını hiçe sayarak oğlumun hayatını kurtardıAlişan'dan trafik kazası sonrası ilk paylaşım: Kendi canını hiçe sayarak oğlumun hayatını kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Yoğun bakımda olan kızı için dua istedi

Yoğun bakımda olan kızı için dua istedi

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Eski çift yemekte görüntülendi! Araları iyi...

Eski çift yemekte görüntülendi! Araları iyi...

Kucak kucağa oturan çifti paylaştı! 'Kapalı kapılar ardında...'

Kucak kucağa oturan çifti paylaştı! 'Kapalı kapılar ardında...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pelin Karahan'dan 6’ıncı yıl pozu

Pelin Karahan'dan 6’ıncı yıl pozu

Ziynet Sali kilo aldığını kabul etti

Ziynet Sali kilo aldığını kabul etti

ATV'de Müge Anlı'nın üzerine yürüdü! Şaban Özcan olay çıkardı güvenlik devreye girdi

Müge Anlı'nın üzerine yürüdü! Güvenlik devreye girdi

Berrak Tüzünataç'a detoks kampı iyi geldi

Berrak Tüzünataç'a detoks kampı iyi geldi

Dark yeni sezon ne zaman başlayacak? Dark 3. sezon geldi mi?

Dark yeni sezon ne zaman başlayacak? Dark 3. sezon geldi mi?

Şarkıcı Ebru Polat, Instagram için video çekerken depreme yakalandı

Korku anları! 'Oha çok kötü'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.