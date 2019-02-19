Buse Varol doğum anında çekilen fotoğrafları paylaştı

Geçtiğimiz Mayıs ayında evlenen Alişan ve Buse varol çifti oğulları Burak'ı geçtiğimiz hafta kucaklarına almıştı.

Doğuma girme anından doğum sonrasına kadar her anlarını Instagram'da paylaşan iki ünlü isim bebeklerinin dünyaya gelmesinin sevincini yaşıyor.

Sosyal medya hesaplarından sık sık oğullarının fotoğraflarını paylaşan ikili şimdi de doğum anını paylaştı.

Buse Varol önce bebeğinin fotoğrafını 'Cennetim' notuyla paylaştı ardından ise doğum anının fotoğraflarını hikaye kısmında paylaştı.

Alişan doğumdan sonra yaptığı açıklamada "Doğum anını gördüm, Allah’a inanmayan taş olur" demişti.

Varol ise doğumdan sonra "Bildiğim tek şey karnımdan çıktığın o an kucağıma geldiğindeki kokun.. Ölene kadar bunun daha da üstünde bir duygu yok" demişti.





