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Buse Varol doğum anında çekilen fotoğrafları paylaştı

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 19.02.2019 11:10 | Son Güncelleme

Alişan ile evlenen ve ilk bebeğini kucağına alan Buse Varol oğlunun dünyaya gözlerini açtığı ilk anı da sosyal medya hesabından paylaştı. Varol eşi ve oğlunun pozuna ise 'Aşklarım' notunu düştü.

Buse Varol doğum anında çekilen fotoğrafları paylaştı

Geçtiğimiz Mayıs ayında evlenen Alişan ve Buse varol çifti oğulları Burak'ı geçtiğimiz hafta kucaklarına almıştı.

Doğuma girme anından doğum sonrasına kadar her anlarını Instagram'da paylaşan iki ünlü isim bebeklerinin dünyaya gelmesinin sevincini yaşıyor.

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Sosyal medya hesaplarından sık sık oğullarının fotoğraflarını paylaşan ikili şimdi de doğum anını paylaştı.

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Buse Varol önce bebeğinin fotoğrafını 'Cennetim' notuyla paylaştı ardından ise doğum anının fotoğraflarını hikaye kısmında paylaştı.

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Alişan doğumdan sonra yaptığı açıklamada "Doğum anını gördüm, Allah’a inanmayan taş olur" demişti.

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Varol ise doğumdan sonra "Bildiğim tek şey karnımdan çıktığın o an kucağıma geldiğindeki kokun.. Ölene kadar bunun daha da üstünde bir duygu yok" demişti.

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Anahtar Kelimeler:
Buse Varol Alişan

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
görmemişin oğlu olmuş.....
anladik kardesim ya yeter artik millet gecinme derdinde bunlar dusmuz cocuklarinin pesine tam bor gormemis gibi bu neya hani bir laf varya gkrmemisin cocugu oldu gitmis....analdiniz b..kunu cukarmayin artik bununda oturun evinizde cocugunuzu buyutun
bebeğin çıkış anınıda paylaşsaymış
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