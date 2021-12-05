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Buse Varol ile Alişan hakkında boşanma iddiaları yeniden gündemde! Fotoğraftaki çarpıcı detay

05.12.2021 02:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Buse Varol ile Alişan’ın geçtiğimiz aylarda boşanacakları öne sürülmüştü. Ünlü çift tüm iddiaları yalanlayarak, evliliklerinin mutlu bir şekilde sürdüğünü dile getirmişti. Buse Varol’un Instagram hesabından paylaştığı yeni bir fotoğraf boşanma iddialarını yeniden gündeme getirdi.

Buse Varol ile Alişan hakkında boşanma iddiaları yeniden gündemde! Fotoğraftaki çarpıcı detay

Üç yıldır evli olan ünlü şarkıcı Alişan ile oyuncu Buse Varol hakkındaki iddialar yeniden gündeme geldi. Snob Magazin'in özel haberine göre; Boşanacakları iddia edilen ve daha sonra jet hızıyla yalanlayan Alişan ile Buse Varol çiftinin cephesinden yeniden ayrılık iddiaları gelmeye başladı. Çiftin Burak ve Eliz adında iki çocuğu var.

FOTOĞRAFTAKİ ÇARPICI DETAY

Buse Varol'un, Instagram'a son eklediği fotoğrafta alyansı ve tektaşı olmaması dikkat çekti. Varol'un alyansın ve tektaşının olmaması ise hayranlarının da dikkatinden kaçmadı. Varol'un, daha önce paylaştığı fotoğraflarında alyansının olduğu görülüyor. Buse Varol’un alyansını takmaması ayrılık iddialarının yeniden gündeme gelmesine neden oldu.

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"ASLA AYRILIK YOK"

Varol, ekim ayının sonunda çıkan ayrılık haberlerine, TV8'de yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanarak, "Allah'a çok şükür hiçbir sıkıntımız yok. Birisi haber yapmış. Tıklansın diye, ilk Monaco'ya giderken böyle haber çıkmıştı. Alişan ile fotoğraf koymuyorum diye böyle haberler çıktı. Merve benim eltim. Ama kız kardeşim gibi. O eşini kaybetmişken ben Alişan ile el ele romantik pozlar koymak istemedim. Herkesi aydınlatayım hiç böyle bir şey yok. Güzel bir evliliğim var, iki küçük çocuğum var. Biz çok zor günler yaşıyoruz. Ona destek olup atlatmaya çalışıyoruz. Böyle bir dönemde insanların daha hassas olmasını istiyorum. Asla ayrılık yok" demişti.

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"KENDİMCE BİR TEMİZLİK YAPTIM"

Sosyal medya hesabından aile fotoğraflarını kaldıran Buse Varol, "3 senedir oyunculuğa ara verdim. Instagram'da doğum fotoğraflarım, aile fotoğraflarım öyle bir profilim vardı. Yeni bir dizi ile anlaştım. 'Zaten 3 sene ara vermişim, bari işe yönelik bir profilim olsun' dedim. Kendimce bir temizlik yaptım" açıklamasını yapmıştı.

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Alişan Buse Varol
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