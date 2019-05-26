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Buse Varol Tektaş: 4 çocuk istiyorum, ama Alişan'ı ikna edemiyorum

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 26.05.2019 12:16 | Son Güncelleme

Alişan'ın oyuncu eşi Buse Varol Tektaş katıldığı bir programda samimi açıklamalar yaptı. Buse Varol Tektaş 4 çocuk istediği itiraf etti.

Buse Varol Tektaş: 4 çocuk istiyorum, ama Alişan'ı ikna edemiyorum

Alişan ile dünya evine giren oyuncu Buse Varol Tektaş, Habertürk TV ekranlarına konuk oldu. Varol, Oylum Talu'nun sunduğu Burası Haftasonu programında merak edilenleri anlattı.

Buse Varol Tektaş samimi açıklamalarıyla dikkat çekti. İşte o açıklamalar:

"Uykusuzluk ve kalitesiz zaman geçirdik. Kendi çocuğun ama artık bir yerden sonra tükeniyorsun. Sonra dadı tuttuk. Bir ayın sonunda dadı yardımı almaya karar verdik. Sonra uyku düzenimiz oldu tabi. 40'ı çıkmadan yurt dışına gittik Burak ile... Çok evde durabilen bir insan değilim.

Dışarıdan kendime bakamıyorum... O yüzden nasıl bir anne olduğumu göremiyorum.

Annelik yaşayarak öğrenilecek bir şey. Öğrenmem gereken çok şey var.

Burak eğlenceli bir çocuk. Burak nerede olursak olalım, saati geldi mi uyuyor...

29 yaşında anne oldum ama 23-24 yaşında bile anne olmak isterdim. Anne olduktan sonra hayatım daha da güzelleşti.

4 çocuk istiyorum ama Alişan'ı ikna edemiyorum. En az 2 çocuk sahibi olmak istiyorum, çünkü Burak'ın kardeşi olsun."

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Buse Varol Tektaş Alişan Buse Varol

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