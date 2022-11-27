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  4. Buse Varol'un dekolteli paylaşımına yorum yağdı! Kocası Alişan sessiz kalamadı

Buse Varol'un dekolteli paylaşımına yorum yağdı! Kocası Alişan sessiz kalamadı

27.11.2022 00:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2018 yılında ünlü şarkıcı Alişan ile dünyaevine giren güzel oyuncu Buse Varol, iddialı stiliyle beğeni topladı.

Buse Varol'un dekolteli paylaşımına yorum yağdı! Kocası Alişan sessiz kalamadı

Beşiktaş'ta bir davete katılan ünlü oyuncu Buse Varol, siyah sade elbisesiyle yorum yağmuruna tutuldu.

Buse Varol'un dekolteli paylaşımına yorum yağdı! Kocası Alişan kayıtsız kalamadı

Buse Varol'un paylaşımına eşi Alişan'dan yorum gecikmedi. Alişan, 4 yıllık eşi Buse Varol'un pozlarına kalp ve nazar boncuğu emojisi ekledi.

Buse Varol'un dekolteli paylaşımına yorum yağdı! Kocası Alişan kayıtsız kalamadı

Buse Varol, Alişan'la poz vermeyi de ihmal etmedi.

Buse Varol'un dekolteli paylaşımına yorum yağdı! Kocası Alişan kayıtsız kalamadı

2019 yılında oğlu Burak'ı kucağına alan Buse Varol, yakın zaman önce kızı Eliz'i dünyaya getirmişti.

Buse Varol'un dekolteli paylaşımına yorum yağdı! Kocası Alişan sessiz kalamadı

Setlere dönüp dönmeyeceği merak konusu olan Buse Varol, hayatına dair kareleri sık sık Instagram hesabından takipçileriyle paylaşıyor.

Buse Varol'un dekolteli paylaşımına yorum yağdı! Kocası Alişan sessiz kalamadı

Buse Varol'un dekolteli paylaşımına yorum yağdı! Kocası Alişan sessiz kalamadı

Buse Varol'un dekolteli paylaşımına yorum yağdı! Kocası Alişan sessiz kalamadı

Buse Varol'un dekolteli paylaşımına yorum yağdı! Kocası Alişan sessiz kalamadı

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