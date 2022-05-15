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Busenaz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda çeyrek finale çıktı!

15.05.2022 22:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 7. gün, akşam seansı maçlarıyla tamamlandı. 50 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, 66 kiloda ise Busenaz Sürmeneli çeyrek finale yükseldi.

Busenaz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda çeyrek finale çıktı!

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nın 7. günü sona erdi.

Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonada 7. günün akşam seansında 50, 60 ve 66 kilolarda son 16 tur maçları yapıldı.

Geçen yıl düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 51 kiloda olimpiyat şampiyonluğunu finalde kaybeden ama Türkiye'ye kadınlarda ilk olimpiyat madalyasını getiren Buse Naz Çakıroğlu, 50 kiloda mücadele etti.

Tokyo'da 69 kiloda altın madalya kazanarak olimpiyat şampiyonluğuna ulaşan ilk kadın Türk boksör olan son dünya şampiyonu Busenaz Sürmeneli ise 66 kiloda ringe çıktı.

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Buse Naz Çakıroğlu, Cezayirli rakibi Roumaysa Boualam'ı 5-0'lık net bir skorla mağlup ederek çeyrek finale çıktı. Busenaz Sürmeneli de karşılaştığı ABD'li Arika Melek Skoog'un üçüncü raunda çıkamamasıyla adını çeyrek finale yazdırdı.

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Akşam seansında sıkletlere göre tur atlayan sporcular şöyle:

50 kilo: Buse Naz Çakıroğlu (Türkiye), Anamika Anamika (Hindistan), Ingrit Lorena Valencia Victoria (Kolombiya), Aira Cordero Villegas (Filipinler), Giordana Sorrentino (İtalya), Laura Fuertes Fernandez (İspanya), Aziza Yokubova (Özbekistan), Milagros Tatiana Flores (Arjantin).

60 kilo: Mariela Cani (Yunanistan), Donjeta Sadiku (Kosova), Alessia Mesiano (İtalya), Shih-Yi Wu (Tayvan), Jaismine (Hindistan), Natalia Sadrina (Sırbistan), Rashida Shakilya Ellis (ABD), Beatriz Iasmin Ferreira (Brezilya).

66 kilo: Busenaz Sürmeneli (Türkiye), Navbakhor Khamidova (Özbekistan), Janjaem Suwannapheng (Tayland), Ivanusa Gomes Moreira (Yeşil Burun Adaları), Charlie Cavanagh (Kanada), Ichrak Chaib (Cezayir), Anna Lysenko (Ukrayna), Aneta Rygielska (Polonya).

ÇEYREK FİNAL NE ZAMAN?

Şampiyonada yarın gündüz seansında 48, 52, 57, 63, 70 ve 81 kilo, akşam seansında ise 50, 54, 60, 66, 75 ve +81 kiloda çeyrek final maçları yapılacak. Türkiye'den 8 boksör yarı finale çıkmak için ter dökecek.

Gündüz seansında 48 kiloda Ayşe Çağırır, İngiliz Demie-Jade Resztan ile karşılaşacak. 70 kiloda Sema Çalışkan, Polonyalı Daria Parada, 81 kiloda Elif Güneri ise Kenyalı Elizabeth Adhiambo Andiego ile mücadele edecek.

Akşam seansında ise 50 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, Filipinli Aira Cordero Villegas ile karşı karşıya gelecek. 54 kiloda Hatice Akbaş, Bulgar Stanimira Petrova ile 66 kiloda Busenaz Sürmeneli de Özbek Navbakhor Khamidova ile karşılaşacak.

75 kiloda Büşra Işıldar, Panamalı Atheyna Bylon, +81 kiloda da Şennur Demir, Kolombiyalı Diana Yubeli Romero Castro karşısında yarı final arayacak.

Yarı finale çıkan boksörler, bronz madalyayı garantileyecek.

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